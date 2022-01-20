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Смачний рецепт буябеса - традиційного французького супу, від якого ви будете в захваті (відео)

Автор: Роман Мирончук

Якщо ви шанувальник риби і морепродуктів, то цей рецепт вас точно зацікавить. Українцям запропонували приготувати буябес - багатокомпонентний рибний суп, характерний для середземноморського узбережжя Франції.

Андрій Павленко показав на YouTube-каналі "КУС КУС", як приготувати смачний традиційний французький суп буябес.

Інгредієнти

  • Мідії 0,5 кг
  • Креветки 300 гр
  • Гребінці 2 шт
  • Розмарин за смаком
  • Червоний снапер 1 шт
  • Морський окунь 150 гр
  • Помідори 6 шт
  • Цибуля 3 шт
  • Апельсин 1 шт
  • Перець червоний 1 шт
  • Фенхель 1 шт
  • Морква 1 шт
  • Часник 3 зубчики
  • Лимон 1 шт
  • Селера 1 шт
  • Гарбуз 1 шт
  • Цибуля порей 1 шт

Приготування

Спочатку необхідно почистити рибу і вирізати дві частини філе. При цьому залишки риби викидати не потрібно, з неї треба варити бульйон. Крім того, до риби додаються креветки, але не самі креветки, а панцири.

Туди також необхідно додати лавровий лист, чебрець і розмарин. Потім необхідно додати чорний перець, трохи солі і залити все водою.

Поки готуватися бульйон потрібно нарізати овочі і обсмажити їх на сковорідці. У цю страву можна замість гарбуза додати картоплю, але Павленко воліє гарбуз.

Далі рибу необхідно нарізати шматочками і кинути до овочів на сковорідку. Після чого потрібно додати 100-200 гр. білого вина.

Більш докладний процес приготування дивіться на відео.

Приготування французького супу буйабес (відео: YouTube)

Нагадаємо, українська страва увійшло до рейтингу найкращих у світі.

Ми також писали про те, як приготувати льодяники з червоного вина.

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