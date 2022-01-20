Смачний рецепт буябеса - традиційного французького супу, від якого ви будете в захваті (відео)

Інгредієнти

Мідії 0,5 кг

Креветки 300 гр

Гребінці 2 шт

Розмарин за смаком

Червоний снапер 1 шт

Морський окунь 150 гр

Помідори 6 шт

Цибуля 3 шт

Апельсин 1 шт

Перець червоний 1 шт

Фенхель 1 шт

Морква 1 шт

Часник 3 зубчики

Лимон 1 шт

Селера 1 шт

Гарбуз 1 шт

Цибуля порей 1 шт

Приготування

Спочатку необхідно почистити рибу і вирізати дві частини філе. При цьому залишки риби викидати не потрібно, з неї треба варити бульйон. Крім того, до риби додаються креветки, але не самі креветки, а панцири.

Туди також необхідно додати лавровий лист, чебрець і розмарин. Потім необхідно додати чорний перець, трохи солі і залити все водою.

Поки готуватися бульйон потрібно нарізати овочі і обсмажити їх на сковорідці. У цю страву можна замість гарбуза додати картоплю, але Павленко воліє гарбуз.

Далі рибу необхідно нарізати шматочками і кинути до овочів на сковорідку. Після чого потрібно додати 100-200 гр. білого вина.

Більш докладний процес приготування дивіться на відео.

Приготування французького супу буйабес (відео: YouTube)