Вкусные хрустящие жареные крылышки: невероятно простой рецепт от известного кулинара

Ингредиенты:

1 кг крылышек;

30 г соли;

1 литр воды;

0.5 чайной ложки молотого острого красного перца (кайенский);

Я добавлял еще шрирачу.

Как готовим:

Разделяем крылышки по суставу;

В воде растворяем соль, добавляем перцы и оставляем на 6-8 часов в холодильнике;

Достаем крылышки, просушиваем их от избыточной воды.

Отдельно смешать:

200 г муки;

100 г кукурузного крахмала;

1 ч. ложку молотого красного острого перца;

2 чайные ложки пудры сухого чеснока;

1 чайная ложка сухого орегано;

0.5 чайной ложки копченой паприки, по желанию;

0.5 чайной ложки смеси карри;

Немного соли.

Все смешать и отделить 150 г смеси

Добавить 200 г воды

1 яйцо

Перемешать венчиком, и это будет кляр.

Крылышки по одному окинуть сразу в кляр, далее в муку со специями, хорошо запанировать с обеих сторон и погрузить во фритюр. Жарить на среднем огне - 170 градусов. Так, чтобы маленькая часть жарились примерно 4 минуты, а большая 4.5 даже.

Выкладывайте их на бумажное полотенце или салфетку, чтобы те впитали избыточное масло.

Крылышки должны быть готовыми внутри, поэтому проверьте первые кусочки обязательно! Для большей хрусткости можно попробовать даже без яйца. Приятного аппетита!