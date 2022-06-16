Вкусные хрустящие жареные крылышки: невероятно простой рецепт от известного кулинара

Судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился рецептом хрустящих жареных крылышек. Он предупредил, что такие крылышки легко можно сделать дома, а специи и остроту можно регулировать по своему вкусу.
Рецептом хрустящих крылышек Владимир Ярославский поделился на своей странице в Instagram.
Разделяем крылышки по суставу;
В воде растворяем соль, добавляем перцы и оставляем на 6-8 часов в холодильнике;
Достаем крылышки, просушиваем их от избыточной воды.
200 г муки;
100 г кукурузного крахмала;
1 ч. ложку молотого красного острого перца;
2 чайные ложки пудры сухого чеснока;
1 чайная ложка сухого орегано;
0.5 чайной ложки копченой паприки, по желанию;
0.5 чайной ложки смеси карри;
Немного соли.
Все смешать и отделить 150 г смеси
Добавить 200 г воды
1 яйцо
Перемешать венчиком, и это будет кляр.
Крылышки по одному окинуть сразу в кляр, далее в муку со специями, хорошо запанировать с обеих сторон и погрузить во фритюр. Жарить на среднем огне - 170 градусов. Так, чтобы маленькая часть жарились примерно 4 минуты, а большая 4.5 даже.
Выкладывайте их на бумажное полотенце или салфетку, чтобы те впитали избыточное масло.
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