Самый простой рецепт кабачковой икры: можно есть сразу, а можно закручивать в банки
Кабачковая икра - это отличное летнее лакомство и источник витаминов. В этом овоще много витаминов группы В, а также витамина С. А еще икрой можно лакомиться не только сейчас, в разгар сезона этого полезного овоща, но и закрутить баночки на зиму.
Рецепт самой простой кабачковой икры, которую можно консервировать на зиму в банки - читайте в материале ниже.
Ингредиенты:
- Кабачки - 4 шт.
- Морковь - 2 шт.
- Лук - 2 шт.
- Томатная паста - 3 ст. ложки
- Чеснок - 3 зубчика
- Черный душистый перец - 4-5 горошин
- Растительное масло - 60 мл
- Уксус - 1 ст. ложка
- Соль - по вкусу
Способ приготовления
Лук и кабачки почистить и порезать мелкими кубиками. Морковь натереть на терке, можно на крупной.
В толстостенной кастрюле нагреть растительное масло, обжарить в нем лук до золотистого цвета.
Потом обжарить морковь - 3-5 минут и добавить кабачки. Можно немного посолить, чтобы овощи пустили сок быстрее.
Все овощи обжаривать в течении 6-8 минут. Добавить томатную пасту, измельченный чеснок, лавровый лист, душистый перец и соль.
Все перемешать и тушить на медленном огне 30-40 минут, периодически помешивая. Можно накрыть крышкой.
Готовую икру снять с огня и перебить блендером до однородной консистенции и снова поставить на огонь.
Довести до кипения. Если вы собираетесь консервировать икру, то нужно добавить уксус и разлить по стерилизованным банкам.
Если вы собираетесь икру есть сразу, то дождитесь, пока она остынет, разложите в банки и поставьте в холодильник.
Кстати, мы ранее рассказывали о том, как правильно стерилизовать банки под консервацию.
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