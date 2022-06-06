ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самый простой рецепт кабачковой икры: можно есть сразу, а можно закручивать в банки

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 21:34
Самый простой рецепт кабачковой икры: можно есть сразу, а можно закручивать в банки Фото: Самый простой рецепт кабачковой икры (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Кабачковая икра - это отличное летнее лакомство и источник витаминов. В этом овоще много витаминов группы В, а также витамина С. А еще икрой можно лакомиться не только сейчас, в разгар сезона этого полезного овоща, но и закрутить баночки на зиму.

Рецепт самой простой кабачковой икры, которую можно консервировать на зиму в банки - читайте в материале ниже.

Ингредиенты:

  • Кабачки - 4 шт.
  • Морковь - 2 шт.
  • Лук - 2 шт.
  • Томатная паста - 3 ст. ложки
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Черный душистый перец - 4-5 горошин
  • Растительное масло - 60 мл
  • Уксус - 1 ст. ложка
  • Соль - по вкусу

Способ приготовления

Лук и кабачки почистить и порезать мелкими кубиками. Морковь натереть на терке, можно на крупной.

В толстостенной кастрюле нагреть растительное масло, обжарить в нем лук до золотистого цвета.

Потом обжарить морковь - 3-5 минут и добавить кабачки. Можно немного посолить, чтобы овощи пустили сок быстрее.

Все овощи обжаривать в течении 6-8 минут. Добавить томатную пасту, измельченный чеснок, лавровый лист, душистый перец и соль.

Все перемешать и тушить на медленном огне 30-40 минут, периодически помешивая. Можно накрыть крышкой.

Готовую икру снять с огня и перебить блендером до однородной консистенции и снова поставить на огонь.

Довести до кипения. Если вы собираетесь консервировать икру, то нужно добавить уксус и разлить по стерилизованным банкам.

Если вы собираетесь икру есть сразу, то дождитесь, пока она остынет, разложите в банки и поставьте в холодильник.

Кстати, мы ранее рассказывали о том, как правильно стерилизовать банки под консервацию.

А еще мы писали о том, какие фрукты и овощи нужно консервировать в июне.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты консервация
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее