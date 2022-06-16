Смачні хрусткі смажені крильця: неймовірно простий рецепт від відомого кулінара

Суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом хрустких смажених крилець. Він попередив, що такі крильця легко можна зробити вдома, а спеції та гостроту можна регулювати до свого смаку.
Рецептом хрустких крилець Володимир Ярославський поділився на своїй сторінці в Instagram.
Розділяємо крильця по суглобу;
У воді розчиняємо сіль, додаємо перці й залишаємо на 6-8 годин у холодильнику;
Дістаємо крильця, просушуємо їх від надлишкової води.
200 г борошна;
100 г кукурудзяного крохмалю;
1 ч. ложку меленого червоного гострого перцю;
2 чайні ложки пудри сухого часнику;
1 чайна ложка сухого орегано;
0.5 чайної ложки копченої паприки, за бажанням;
0.5 чайної ложки суміші карі;
Трохи солі.
Все змішати та відділити 150 г суміші
Додати 200 г води
1 яйце
Перемішати вінчиком, і це буде кляр.
Крильця по одному окинути одразу у кляр, далі у борошно зі спеціями, добре запанірувати з обох боків і занурити у фритюр. Смажити на середньому вогні - 170 градусів. Так, щоб маленька частина смажились приблизно 4 хвилини, а більша 4.5 навіть.
Викладайте їх на паперовий рушник або серветку, щоб ті увібрали надлишкову олію.
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