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Готовим пирог за считанные минуты: все смешал и в духовку!

Новина українською →
Вторник 14 июня 2022 08:00
Готовим пирог за считанные минуты: все смешал и в духовку! Скриншот видео: Как приготовить быстрый пирог
Автор: Светлана Мащенко

Вкусную и простую выпечку можно приготовить буквально за считанные минуты. Правда, нужно будет немного подождать, пока пирог испечется, но результат того точно стоит.

Рецептом поделилась немецкий блогер кулинар Leckere Minute.

Вам понадобятся простые ингредиенты, миска, венчик и форма для выпекания.

Такую выпечку еще называют "Кекс гости на пороге".

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 70 мл подсолнечного масла
  • 100 мл молока
  • 160 г муки
  • 10 г разрыхлителя

Как приготовить пирог

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.

Готовим пирог за считанные минуты: все смешал и в духовку!

Добавьте молоко и масло, перемешайте.

Готовим пирог за считанные минуты: все смешал и в духовку!

Просейте в смесь муку и разрыхлитель. Замесите жидкое тесто.

Готовим пирог за считанные минуты: все смешал и в духовку!

Устелите дно формы пергаментом, смажьте сливочным маслом дно и бока, вылейте тесто - и в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Готовим пирог за считанные минуты: все смешал и в духовку!

Готовый пирог достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Готовим пирог за считанные минуты: все смешал и в духовку!

Ранее мы писали, как приготовить пирог "все по одному стакану".

Также сообщалось про рецепт украинских манников с творогом.

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