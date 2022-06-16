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Смачні хрусткі смажені крильця: неймовірно простий рецепт від відомого кулінара

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Четвер 16 червня 2022 21:17
Смачні хрусткі смажені крильця: неймовірно простий рецепт від відомого кулінара Фото: Простий рецепт хрустких смажених крилець (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом хрустких смажених крилець. Він попередив, що такі крильця легко можна зробити вдома, а спеції та гостроту можна регулювати до свого смаку.

Рецептом хрустких крилець Володимир Ярославський поділився на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • 1 кг крилець;
  • 30 г солі;
  • 1 літр води;
  • 0.5 чайної ложки меленого гострого червоного перцю (каєнський);
  • Я додавав ще шрирачу.

Як готуємо:

Розділяємо крильця по суглобу;

У воді розчиняємо сіль, додаємо перці й залишаємо на 6-8 годин у холодильнику;

Дістаємо крильця, просушуємо їх від надлишкової води.

Смачні хрусткі смажені крильця: неймовірно простий рецепт від відомого кулінараОкремо змішати:

200 г борошна;

100 г кукурудзяного крохмалю;

1 ч. ложку меленого червоного гострого перцю;

2 чайні ложки пудри сухого часнику;

1 чайна ложка сухого орегано;

0.5 чайної ложки копченої паприки, за бажанням;

0.5 чайної ложки суміші карі;

Трохи солі.

Все змішати та відділити 150 г суміші

Додати 200 г води

1 яйце

Перемішати вінчиком, і це буде кляр.

Крильця по одному окинути одразу у кляр, далі у борошно зі спеціями, добре запанірувати з обох боків і занурити у фритюр. Смажити на середньому вогні - 170 градусів. Так, щоб маленька частина смажились приблизно 4 хвилини, а більша 4.5 навіть.

Викладайте їх на паперовий рушник або серветку, щоб ті увібрали надлишкову олію.

Смачні хрусткі смажені крильця: неймовірно простий рецепт від відомого кулінараКрильця мають бути готовими всередині, тому перевірте перші шматочки обов’язково! Для більшої хрусткості можна спробувати навіть без яйця. Смачного!

Нагадаємо, раніше ми розказували про те, як приготувати пиріг за декілька хвилин.

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