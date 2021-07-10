Вкусно, как у мамы: Клопотенко раскрыл секрет приготовления борща в мультиварке

Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейший украинский борщ в мультиварке. Он уверяет, что получится так же вкусно, как у мамы. И хотя у каждой семьи свой рецепт борща, победитель МастерШеф рекомендует воспользоваться его советами, чтобы добиться идеального вкуса.
Рецепт, пошаговое приготовление борща Клопотенко разместил на личном сайте.
Мясо можно выбрать абсолютно любое - подойдет свинина, говядина, курятина, баранина, индюшатина, крольчатина. Можно также приготовить постный борщ, взяв за основу фасоль, чечевицу и даже горох.
"Мне нравится, когда бульон наваристый, поэтому чаще всего я отдаю предпочтение свинине. Подойдет любая часть. К слову, можно даже готовить борщ со свиной рулькой, предварительно сняв с нее кожу", - говорит кулинар.
Свеклу для ускорения процесса можно нарезать соломкой и отправить в бульон первой. Овощ также можно отварить или запечь в фольге, затем натереть и отправить к зажарке - луку и морковке.
В зажарку из овощей можно добавить томатную пасту, томатный сок либо мелко порезанные кубиками свежие томаты без кожуры, а потом сок половины лимона. Для пикантности добавьте в зажарку пару ложек аджики.
"Впрочем, можно использовать и такую заготовку для зажарки: перебейте в блендере один сладкий красный перец и один розовый томат", - советует Клопотенко.
Из специй традиционно добавляют лавровый лист, чеснок, укроп, душистый перец горошком и черный перец горошком,соль и сахар (для баланса вкуса). Но можно добавить сухие томаты, базилик и даже копченую паприку.
Капусту в классическом рецепте берут белокочанную, но можно экспериментировать с пекинской или даже брюссельской.
Картофель лучше взять сахаристый, чтобы он таял во рту. Можно поэкспериментировать с бататом, но не перестарайтесь, чтобы не получился десерт.
Самое главное в приготовлении борща - соблюдать последовательность, чтобы овощи не были сырыми или не разварились.
Возьмите 3 штуки картофеля, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Очистите один лук и тоже нарежьте мелко. Возьмите одну морковь и одну свеклу, нарежьте соломкой.
Используйте красный сладкий перец, чтобы цвет получился насыщенно-красный. Из одного перца удалите плодоножку и семена, а потом нарежьте полосками.
Влейте в чашу мультиварки 4 ст. л. подсолнечного масла и выложите перец, лук, морковку, свеклу, посолите и выставите режим жарки на 15 минут.
400 г ребер необходимо разделить на сегменты или можете нарезать крупными частями - как вам больше нравится. Отправьте в чашу мультиварки к овощам.
Затем добавьте 200 г порезанных томатов. Можно использовать томаты в собственном соку и 2 ст. л. томатной пасты. Посолите по вкусу и добавьте половину чайной ложки сахара.
Возьмите 250 г белокочанной капусты и нашинкуйте, отправьте в чашу мультиварки вместе с картофелем.
Влейте 2 л воды и поставьте в режим Суп на 40 минут. В конце приготовления мелко порубите 3 зубчика чеснока и добавьте в борщ. Подавать можно со сметаной и салом.
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