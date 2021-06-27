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Вкуснее я не пробовал! Клопотенко поделился рецептом идеальных пельменей со свининой

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Воскресенье 27 июня 2021 15:02
Вкуснее я не пробовал! Клопотенко поделился рецептом идеальных пельменей со свининой Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Победитель МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальные пельмени со свининой. Рецепт кулинара простой и бюджетный, а сам он признается, что вкуснее пельменей не пробовал.

Как приготовить идеальные пельмени со свининой Клопотенко рассказал на своем личном сайте.

Для начинки пельменей нужно взять нежирную свинину, а вот заправку можно приготовить по своему вкусу.

Ингредиенты для приготовления пельменей:

Для теста:

  • Мука - 500 г
  • Вода горячая - 220-250 мл
  • Подсолнечное масло - 3 ст. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Свинина (нежирная мякоть) - 500 г
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Репчатый лук - 0,5 шт.
  • Вода (холодная) - 50 мл

Для подачи:

  • Уксус - 2-3 ст. л.
  • Сливочное масло - 100 г
  • Соль и перец - по вкусу.

Пошаговое приготовление пельменей со свининой

Нарежьте свинину для приготовления фарша (500 г) произвольными кусочками. Очистите половину луковицы и 2-3 зубчика чеснока. Нарежьте мясо и овощи. Замесите тесто и приготовьте фарш. Готовый фарш поперчите и посолите по вкусу.

Вкуснее я не пробовал! Клопотенко поделился рецептом идеальных пельменей со свининойВкуснее я не пробовал! Клопотенко поделился рецептом идеальных пельменей со свининой

Отмерьте 500 г муки и добавьте 220-250 мл горячей воды, 3 ст. л. подсолнечного масла, половину чайной ложки соли. Замесите тесто.

Сформируйте из теста шар, накройте полотенцем и дайте отдохнуть 20 минут. Затем раскатайте тесто для пельменей в тонкий пласт.

Вырежьте заготовки для пельменей стаканом желаемого диаметра. Желательно использовать чашку или стакан с диаметром 4-5 см, чтобы получились маленькие и аккуратные пельмени.

Вкуснее я не пробовал! Клопотенко поделился рецептом идеальных пельменей со свининой

Добавьте в фарш 50 мл ледяной воды для сочности, тщательно его вымесите и отбейте, чтобы фарш имел плотную структуру.

Вкуснее я не пробовал! Клопотенко поделился рецептом идеальных пельменей со свининой

На каждый кружок теста положите половину чайной ложки фарша и сформируйте пельмень. То же самое проделайте со всем тестом и фаршем.

Сформированные пельмени отварите в течение 3-5 минут после того, как они всплывут на поверхность, воду предварительно подсолите. Если вы не планируете варить сразу все пельмени, их можно заморозить.

Вкуснее я не пробовал! Клопотенко поделился рецептом идеальных пельменей со свининойВкуснее я не пробовал! Клопотенко поделился рецептом идеальных пельменей со свининой

Подавайте пельмени горячими приправив сливочным маслом (примерно 100 г), свежемолотым черным перцем и 2-3 ст. л. уксуса.

Вкуснее я не пробовал! Клопотенко поделился рецептом идеальных пельменей со свининой

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Евгений Клопотенко
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