Смачно, як у мами: Клопотенко розкрив секрет приготування борщу в мультиварці

Кілька порад для смачного борщу

М'ясо можна вибрати абсолютно будь-яке - підійде свинина, яловичина, курятина, баранина, індичатина, кролятина. Можна також приготувати пісний борщ, взявши за основу квасолю, сочевицю і навіть горох.

"Мені подобається, коли бульйон наваристий, тому найчастіше я віддаю перевагу свинині. Підійде будь-яка частина. До слова, можна навіть готувати борщ зі свинячою рулькою, попередньо знявши з неї шкіру", - говорить кулінар.

Буряк для прискорення процесу можна нарізати соломкою і відправити в бульйон першою. Овоч також можна відварити або запекти у фользі, потім натерти і відправити до зажарки - цибулі і моркви.

В зажарку з овочів можна додати томатну пасту, томатний сік або дрібно порізані кубиками свіжі томати без шкірки, а потім сік половини лимона. Для пікантності додайте в зажарку пару ложок аджики.

"Втім, можна використовувати і таку заготовку для засмажки: перебийте в блендері один солодкий червоний перець і один рожевий томат", - радить Клопотенко.

Із спецій традиційно додають лавровий лист, часник, кріп, запашний перець горошком і чорний перець горошком, сіль і цукор (для балансу смаку). Але можна додати сухі томати, базилік і навіть копчену паприку.

Капуста у класичному рецепті беруть білокачанну, але можна експериментувати з пекінською або навіть брюссельською.

Картоплю краще взяти цукристу, щоб вона танула в роті. Можна поекспериментувати з бататом, але не перестарайтеся, щоб не вийшов десерт.

Найголовніше в приготуванні борщу - дотримуватися послідовності, щоб овочі не були сирими або не розварилися.

Інгредієнти для борщу в мультиварці

Копчені свинячі ребра - 400 г

Капуста - 250 г

Картопля - 3 шт.

Морква - 1 шт.

Буряк - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Цукор - 0,5 ч. л.

Томати пелаті - 200 г

Томатна паста - 2 ст. л.

Чорний перець горошком - 3 шт.

Запашний перець горошком - 2 шт.

Лавровий лист - 2 шт.

Часник - 3 зуб.

Соняшникова олія - 4 ст. л.

Вода - 2 л

Сіль за смаком.

Покрокове приготування борщу

Візьміть 3 штуки картоплі, очистіть і наріжте невеликими кубиками. Очистіть одну цибулю і теж наріжте дрібно. Візьміть одну моркву і одну буряк, наріжте соломкою.

Використовуйте червоний солодкий перець, щоб колір вийшов насичено-червоний. З одного перцю видаліть плодоніжки і насіння, а потім наріжте смужками.

Влийте в чашу мультиварки 4 ст. л. соняшникової олії і викладіть перець, цибулю, моркву, буряк, посоліть і виставите режим смаження на 15 хвилин.

400 г ребер необхідно розділити на сегменти або можете нарізати великими частинами - як вам більше подобається. Відправте в чашу мультиварки до овочів.

Потім додайте 200 г порізаних томатів. Можна використовувати томати у власному соку і 2 ст. л. томатної пасти. Посоліть за смаком і додайте половину чайної ложки цукру.

Візьміть 250 г білокачанної капусти і наріжте, відправте в чашу мультиварки разом з картоплею.

Влийте 2 л води і поставте в режим "Суп" на 40 хвилин. В кінці приготування дрібно порубайте 3 зубчики часнику і додайте в борщ. Подавати можна зі сметаною і салом.