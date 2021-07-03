Клопотенко раскрыл секрет идеально хрустящих малосольных огурцов всего за три часа

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как просто и главное - быстро, приготовить хрустящие малосольные огурцы. Победитель МастерШеф уверяет, что подавать к столу летнюю закуску можно будет уже через несколько после засола!

Важные советы, как приготовить малосольные огурцы с хрустом

1. Огурцы нужно выбрать правильно. Лучше всего - с грядки, домашние, но не корнишоны. Плоды должны быть среднего размера, молодые и свежие. Из привявшего овоща хруста вы не добьетесь. Но какими бы они свежими не были, их лучше замочить на час в холодной воде, а те, что с грядки - на 20-30 минут.

2. Вода очень важна. Лучше взять бутилированную или фильтрованную воду. А для ускорения процесса можно взять газированную.

3. Специи. По сути, для малосольных огурцов нужна просто каменная поваренная соль. Морскую соль и йодированную для засолки не используют. Для неповторимого вкуса возьмите чеснок, листья вишни, смородины, корень и листья хрена, соцветия укропа, а также перец чили. Можете поэкспериментировать с лавровым листом, перцем горошком, ломтиком зеленого кислого яблока, а также черной или красной смородиной.

4. Посуда. Можно засаливать огурцы прямо в банке. Если же вы делаете это в кастрюле, понадобится гнет (чтобы они не всплывали на поверхность).

Ингредиенты для малосольных огурцов (на двухлитровую банку):

Огурцы - 1-1,5 кг

Соль - 2 ст. л.

Пучок специй (листья вишни, смородины, корень и листья хрена, соцветия укропа)

Перец чили - 10 г.

Вода - 500-800 мл воды (столовая газированная)

Чеснок - 1 головка

Пошаговое приготовление огурцов

Возьмите огурцы до 10 сантиметров, с красивыми пупырышками и без желтизны. Помойте их, выложите в миску и залейте водой. Оставьте на 20-30 минут.

Листья хрена, вишни и смородины помойте и крупно порежьте. Чем больше будет листьев, тем лучше.

Перец чили порежьте тонкими кружочками. Если хотите еще острее, возьмите больше перца.

На дно банки выложите порезанные листья, соцветия укропа, корень хрена, зубчики чеснока и кусочки острого перца. Сверху выложите огурцы. Их нужно выложить очень плотно, чтобы они заняли всю банку. Сверху насыпьте соль.

Залейте огурцы 500-800 мл газированной водой. Нужно использовать обычную столовую воду с нейтральным вкусом. Можно брать слабо- или сильногазированную, но она должна быть комнатной температуры.

После того, как вы залили огурцы, оставьте их на 2 часа при комнатной температуре, после чего поместите в холодильник. Еще через 3-4 часа можете доставать и пробовать.

Если вы любите более соленые огурцы, немного увеличьте время засолки огурцов.