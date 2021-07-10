Вкусно, как у мамы: Клопотенко раскрыл секрет приготовления борща в мультиварке

Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейший украинский борщ в мультиварке. Он уверяет, что получится так же вкусно, как у мамы. И хотя у каждой семьи свой рецепт борща, победитель МастерШеф рекомендует воспользоваться его советами, чтобы добиться идеального вкуса.

Несколько советов для вкуснейшего борща

Мясо можно выбрать абсолютно любое - подойдет свинина, говядина, курятина, баранина, индюшатина, крольчатина. Можно также приготовить постный борщ, взяв за основу фасоль, чечевицу и даже горох.

"Мне нравится, когда бульон наваристый, поэтому чаще всего я отдаю предпочтение свинине. Подойдет любая часть. К слову, можно даже готовить борщ со свиной рулькой, предварительно сняв с нее кожу", - говорит кулинар.

Свеклу для ускорения процесса можно нарезать соломкой и отправить в бульон первой. Овощ также можно отварить или запечь в фольге, затем натереть и отправить к зажарке - луку и морковке.

В зажарку из овощей можно добавить томатную пасту, томатный сок либо мелко порезанные кубиками свежие томаты без кожуры, а потом сок половины лимона. Для пикантности добавьте в зажарку пару ложек аджики.

"Впрочем, можно использовать и такую заготовку для зажарки: перебейте в блендере один сладкий красный перец и один розовый томат", - советует Клопотенко.

Из специй традиционно добавляют лавровый лист, чеснок, укроп, душистый перец горошком и черный перец горошком,соль и сахар (для баланса вкуса). Но можно добавить сухие томаты, базилик и даже копченую паприку.

Капусту в классическом рецепте берут белокочанную, но можно экспериментировать с пекинской или даже брюссельской.

Картофель лучше взять сахаристый, чтобы он таял во рту. Можно поэкспериментировать с бататом, но не перестарайтесь, чтобы не получился десерт.

Самое главное в приготовлении борща - соблюдать последовательность, чтобы овощи не были сырыми или не разварились.

Ингредиенты для борща в мультиварке

Копченые свиные ребра - 400 г

Капуста - 250 г

Картофель - 3 шт.

Морковь - 1 шт.

Свекла - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Сахар - 0,5 ч. л.

Томаты пелати - 200 г

Томатная паста - 2 ст. л.

Черный перец горошком - 3 шт.

Душистый перец горошком - 2 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Чеснок - 3 зуб.

Подсолнечное масло - 4 ст. л.

Вода - 2 л

Соль по вкусу.

Пошаговое приготовление борща

Возьмите 3 штуки картофеля, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Очистите один лук и тоже нарежьте мелко. Возьмите одну морковь и одну свеклу, нарежьте соломкой.

Используйте красный сладкий перец, чтобы цвет получился насыщенно-красный. Из одного перца удалите плодоножку и семена, а потом нарежьте полосками.

Влейте в чашу мультиварки 4 ст. л. подсолнечного масла и выложите перец, лук, морковку, свеклу, посолите и выставите режим жарки на 15 минут.

400 г ребер необходимо разделить на сегменты или можете нарезать крупными частями - как вам больше нравится. Отправьте в чашу мультиварки к овощам.

Затем добавьте 200 г порезанных томатов. Можно использовать томаты в собственном соку и 2 ст. л. томатной пасты. Посолите по вкусу и добавьте половину чайной ложки сахара.

Возьмите 250 г белокочанной капусты и нашинкуйте, отправьте в чашу мультиварки вместе с картофелем.

Влейте 2 л воды и поставьте в режим Суп на 40 минут. В конце приготовления мелко порубите 3 зубчика чеснока и добавьте в борщ. Подавать можно со сметаной и салом.