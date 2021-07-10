Вкусно, как у мамы: Клопотенко раскрыл секрет приготовления борща в мультиварке
Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейший украинский борщ в мультиварке. Он уверяет, что получится так же вкусно, как у мамы. И хотя у каждой семьи свой рецепт борща, победитель МастерШеф рекомендует воспользоваться его советами, чтобы добиться идеального вкуса.
Рецепт, пошаговое приготовление борща Клопотенко разместил на личном сайте.
Несколько советов для вкуснейшего борща
Мясо можно выбрать абсолютно любое - подойдет свинина, говядина, курятина, баранина, индюшатина, крольчатина. Можно также приготовить постный борщ, взяв за основу фасоль, чечевицу и даже горох.
"Мне нравится, когда бульон наваристый, поэтому чаще всего я отдаю предпочтение свинине. Подойдет любая часть. К слову, можно даже готовить борщ со свиной рулькой, предварительно сняв с нее кожу", - говорит кулинар.
Свеклу для ускорения процесса можно нарезать соломкой и отправить в бульон первой. Овощ также можно отварить или запечь в фольге, затем натереть и отправить к зажарке - луку и морковке.
В зажарку из овощей можно добавить томатную пасту, томатный сок либо мелко порезанные кубиками свежие томаты без кожуры, а потом сок половины лимона. Для пикантности добавьте в зажарку пару ложек аджики.
"Впрочем, можно использовать и такую заготовку для зажарки: перебейте в блендере один сладкий красный перец и один розовый томат", - советует Клопотенко.
Из специй традиционно добавляют лавровый лист, чеснок, укроп, душистый перец горошком и черный перец горошком,соль и сахар (для баланса вкуса). Но можно добавить сухие томаты, базилик и даже копченую паприку.
Капусту в классическом рецепте берут белокочанную, но можно экспериментировать с пекинской или даже брюссельской.
Картофель лучше взять сахаристый, чтобы он таял во рту. Можно поэкспериментировать с бататом, но не перестарайтесь, чтобы не получился десерт.
Самое главное в приготовлении борща - соблюдать последовательность, чтобы овощи не были сырыми или не разварились.
Ингредиенты для борща в мультиварке
- Копченые свиные ребра - 400 г
- Капуста - 250 г
- Картофель - 3 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Свекла - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Томаты пелати - 200 г
- Томатная паста - 2 ст. л.
- Черный перец горошком - 3 шт.
- Душистый перец горошком - 2 шт.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Чеснок - 3 зуб.
- Подсолнечное масло - 4 ст. л.
- Вода - 2 л
- Соль по вкусу.
Пошаговое приготовление борща
Возьмите 3 штуки картофеля, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Очистите один лук и тоже нарежьте мелко. Возьмите одну морковь и одну свеклу, нарежьте соломкой.
Используйте красный сладкий перец, чтобы цвет получился насыщенно-красный. Из одного перца удалите плодоножку и семена, а потом нарежьте полосками.
Влейте в чашу мультиварки 4 ст. л. подсолнечного масла и выложите перец, лук, морковку, свеклу, посолите и выставите режим жарки на 15 минут.
400 г ребер необходимо разделить на сегменты или можете нарезать крупными частями - как вам больше нравится. Отправьте в чашу мультиварки к овощам.
Затем добавьте 200 г порезанных томатов. Можно использовать томаты в собственном соку и 2 ст. л. томатной пасты. Посолите по вкусу и добавьте половину чайной ложки сахара.
Возьмите 250 г белокочанной капусты и нашинкуйте, отправьте в чашу мультиварки вместе с картофелем.
Влейте 2 л воды и поставьте в режим Суп на 40 минут. В конце приготовления мелко порубите 3 зубчика чеснока и добавьте в борщ. Подавать можно со сметаной и салом.
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