Смачно, як у мами: Клопотенко розкрив секрет приготування борщу в мультиварці
Кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачний український борщ в мультиварці. Він запевняє, що вийде так само смачно, як у мами. І хоча у кожної сім'ї свій рецепт борщу, переможець МастерШеф рекомендує скористатися його порадами, щоб домогтися ідеального смаку.
Рецепт, покрокове приготування борщу Клопотенко розмістив на особистому сайті.
Кілька порад для смачного борщу
М'ясо можна вибрати абсолютно будь-яке - підійде свинина, яловичина, курятина, баранина, індичатина, кролятина. Можна також приготувати пісний борщ, взявши за основу квасолю, сочевицю і навіть горох.
"Мені подобається, коли бульйон наваристий, тому найчастіше я віддаю перевагу свинині. Підійде будь-яка частина. До слова, можна навіть готувати борщ зі свинячою рулькою, попередньо знявши з неї шкіру", - говорить кулінар.
Буряк для прискорення процесу можна нарізати соломкою і відправити в бульйон першою. Овоч також можна відварити або запекти у фользі, потім натерти і відправити до зажарки - цибулі і моркви.
В зажарку з овочів можна додати томатну пасту, томатний сік або дрібно порізані кубиками свіжі томати без шкірки, а потім сік половини лимона. Для пікантності додайте в зажарку пару ложок аджики.
"Втім, можна використовувати і таку заготовку для засмажки: перебийте в блендері один солодкий червоний перець і один рожевий томат", - радить Клопотенко.
Із спецій традиційно додають лавровий лист, часник, кріп, запашний перець горошком і чорний перець горошком, сіль і цукор (для балансу смаку). Але можна додати сухі томати, базилік і навіть копчену паприку.
Капуста у класичному рецепті беруть білокачанну, але можна експериментувати з пекінською або навіть брюссельською.
Картоплю краще взяти цукристу, щоб вона танула в роті. Можна поекспериментувати з бататом, але не перестарайтеся, щоб не вийшов десерт.
Найголовніше в приготуванні борщу - дотримуватися послідовності, щоб овочі не були сирими або не розварилися.
Інгредієнти для борщу в мультиварці
- Копчені свинячі ребра - 400 г
- Капуста - 250 г
- Картопля - 3 шт.
- Морква - 1 шт.
- Буряк - 1 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Цукор - 0,5 ч. л.
- Томати пелаті - 200 г
- Томатна паста - 2 ст. л.
- Чорний перець горошком - 3 шт.
- Запашний перець горошком - 2 шт.
- Лавровий лист - 2 шт.
- Часник - 3 зуб.
- Соняшникова олія - 4 ст. л.
- Вода - 2 л
- Сіль за смаком.
Покрокове приготування борщу
Візьміть 3 штуки картоплі, очистіть і наріжте невеликими кубиками. Очистіть одну цибулю і теж наріжте дрібно. Візьміть одну моркву і одну буряк, наріжте соломкою.
Використовуйте червоний солодкий перець, щоб колір вийшов насичено-червоний. З одного перцю видаліть плодоніжки і насіння, а потім наріжте смужками.
Влийте в чашу мультиварки 4 ст. л. соняшникової олії і викладіть перець, цибулю, моркву, буряк, посоліть і виставите режим смаження на 15 хвилин.
400 г ребер необхідно розділити на сегменти або можете нарізати великими частинами - як вам більше подобається. Відправте в чашу мультиварки до овочів.
Потім додайте 200 г порізаних томатів. Можна використовувати томати у власному соку і 2 ст. л. томатної пасти. Посоліть за смаком і додайте половину чайної ложки цукру.
Візьміть 250 г білокачанної капусти і наріжте, відправте в чашу мультиварки разом з картоплею.
Влийте 2 л води і поставте в режим "Суп" на 40 хвилин. В кінці приготування дрібно порубайте 3 зубчики часнику і додайте в борщ. Подавати можна зі сметаною і салом.
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