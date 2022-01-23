Простой способ обжарки, который сделает ваши котлеты пышными, сочными и румяными
Скриншот: Как приготовить вкусные котлеты
Пышные, сочные, румяные котлеты у вас легко получатся, если изменить способ их обжарки. Попробуйте вместо сковородки, запечь их в духовке, и очень удивитесь результату.
Секретным приемом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Чтобы приготовить вкусные котлеты в духовке, понадобятся такие ингредиенты:
- Фарш - 800 г
- Лук - 100-130 г (1 средняя луковица)
- Батон сухой - 5 кусочков
- Молоко - 150-200 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
Идеально для таких котлет подойдет свиной ошеек.
Скрин: Вот такими выйдут наши котлетки
Пошаговое приготовление
- Залить сухой батон молоком и оставить на 10 минут.
- Перемолоть на мясорубке мясо, лук, чеснок и батон.
- Посолить и поперчить фарш.
- Отбить фарш минимум 10-15 раз, чтобы котлеты хорошо держали форму.
- Сформировать котлеты, выложить на противень и запекать 30-35 минут при температуре 200-210 градусов.
Смотрите на видео ниже, как приготовить самые вкусные котлеты:
Ранее мы писали, какие ошибки могут испортить домашнюю пиццу, даже если ее готовят из самых дорогих ингредиентов.
Также блогер дала рецепт невероятных печеночных котлет.