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Простой способ обжарки, который сделает ваши котлеты пышными, сочными и румяными

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Воскресенье 23 января 2022 14:50
Простой способ обжарки, который сделает ваши котлеты пышными, сочными и румяными Скриншот: Как приготовить вкусные котлеты
Автор: Светлана Мащенко

Пышные, сочные, румяные котлеты у вас легко получатся, если изменить способ их обжарки. Попробуйте вместо сковородки, запечь их в духовке, и очень удивитесь результату.

Секретным приемом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Чтобы приготовить вкусные котлеты в духовке, понадобятся такие ингредиенты:

  • Фарш - 800 г
  • Лук - 100-130 г (1 средняя луковица)
  • Батон сухой - 5 кусочков
  • Молоко - 150-200 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу

Идеально для таких котлет подойдет свиной ошеек.

Простой способ обжарки, который сделает ваши котлеты пышными, сочными и румяными

Скрин: Вот такими выйдут наши котлетки

Пошаговое приготовление

  1. Залить сухой батон молоком и оставить на 10 минут.
  2. Перемолоть на мясорубке мясо, лук, чеснок и батон.
  3. Посолить и поперчить фарш.
  4. Отбить фарш минимум 10-15 раз, чтобы котлеты хорошо держали форму.
  5. Сформировать котлеты, выложить на противень и запекать 30-35 минут при температуре 200-210 градусов.

Смотрите на видео ниже, как приготовить самые вкусные котлеты:

Ранее мы писали, какие ошибки могут испортить домашнюю пиццу, даже если ее готовят из самых дорогих ингредиентов.

Также блогер дала рецепт невероятных печеночных котлет.

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