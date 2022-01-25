Смачна шинка зі свинячої рульки: готуємо просто, швидко і недорого
Шинку зі свинячої рульки можна сміливо назвати рецептом "ПДВ" - просто, дешево і смачно. Адже це м'ясо недороге, а в підсумку можна отримати смачну м'ясну холодну закуску.
Як приготувати таку шинку, розповіла блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Свиняча рулька (задня нога) - 1 шт.
- Сіль - 1 ч. л. без гірки
- Чорний перець - 0,5 ч. л.
- Часник - 5 зубчиків
Скріншот: у такий буде наша рулька в розрізі
Покрокове приготування рульки
Добре помийте свинячу рульку, виріжте кістку. Відріжте м'ясо від шкіри, добре відбийте, посоліть, поперчіть, додайте часник.
Шкіру також присоліть і приперчіть. Для збереження рожевого кольору можна додати одну таблетку аскорбінової кислоти. Такий рожевий колір може вийти після просолу протягом 1 дня.
Викладіть м'ясо на шкіру і скрутіть рулет. Для фіксації можна зав'язати нитками. Добре обмотайте харчовою плівкою, зафіксуйте краї, щоб всередину не потрапила вода. Залиште маринуватися в холодильнику на один день.
Відваріть протягом чотирьох годин, не даючи воді закипіти, температура води повинна бути близько 80-90 градусів.
Готовій шинці дайте повністю охолонути. Можна її покласти під гніт, щоб надати форму прямокутника.
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