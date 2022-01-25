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Смачна шинка зі свинячої рульки: готуємо просто, швидко і недорого

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Вівторок 25 січня 2022 07:30
Смачна шинка зі свинячої рульки: готуємо просто, швидко і недорого Скріншот: як приготувати шинку зі свинячої рульки
Автор: Світлана Мащенко

Шинку зі свинячої рульки можна сміливо назвати рецептом "ПДВ" - просто, дешево і смачно. Адже це м'ясо недороге, а в підсумку можна отримати смачну м'ясну холодну закуску.

Як приготувати таку шинку, розповіла блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Свиняча рулька (задня нога) - 1 шт.
  • Сіль - 1 ч. л. без гірки
  • Чорний перець - 0,5 ч. л.
  • Часник - 5 зубчиків

Смачна шинка зі свинячої рульки: готуємо просто, швидко і недорого

Скріншот: у такий буде наша рулька в розрізі

Покрокове приготування рульки

Добре помийте свинячу рульку, виріжте кістку. Відріжте м'ясо від шкіри, добре відбийте, посоліть, поперчіть, додайте часник.

Шкіру також присоліть і приперчіть. Для збереження рожевого кольору можна додати одну таблетку аскорбінової кислоти. Такий рожевий колір може вийти після просолу протягом 1 дня.

Викладіть м'ясо на шкіру і скрутіть рулет. Для фіксації можна зав'язати нитками. Добре обмотайте харчовою плівкою, зафіксуйте краї, щоб всередину не потрапила вода. Залиште маринуватися в холодильнику на один день.

Відваріть протягом чотирьох годин, не даючи воді закипіти, температура води повинна бути близько 80-90 градусів.

Готовій шинці дайте повністю охолонути. Можна її покласти під гніт, щоб надати форму прямокутника.

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