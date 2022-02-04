Вкуснее сала вы не пробовали. Идеальный и быстрый способ засолки
Существует много способов засолки сала дома. Но кулинар и блогер Евгений Пономарь утверждает, что его метод - идеальный. Попробуйте и вы.
Рецептом повар поделился на своей страничке в Instagram.
Вам понадобятся
- Сало 1 кг
- Крупная соль 2 ст.л
- Сладкая молотая паприка 1 ст.л (можно разбавить копчённой)
- Зернистая горчица молотая 1 ч.л
- Тмин 1 ч.л
- Красный острый перец 1/2 ч.л (по вкусу)
- Куркума 2/3 ч.л
- Чеснок 4-5 зубчика
- Кориандр 1 ч.л
- Черный перец 1/2 ч.л
Рекомендации кулинара
Рекомендуется сало перед засолкой заморозить минимум на сутки. Если обернуть при засолке в бумагу, также нужно поместить в емкость, чтобы не пересохла шкурка. Берите часть сала, которая со спины. Идеальнее всего использовать сало толщиной 3-4 см.
Пошаговый рецепт приготовления
Все специи и соль смешайте в емкости, туда же добавьте размятый чеснок. Сделайте на сале надрезы и обильно натрите его специями. Заверните кусок в пергамент и отправьте его в холодильник на пять дней. По готовности сала - его можно хранить потом в морозилке.
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