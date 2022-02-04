Вкуснее сала вы не пробовали. Идеальный и быстрый способ засолки

Существует много способов засолки сала дома. Но кулинар и блогер Евгений Пономарь утверждает, что его метод - идеальный. Попробуйте и вы.

Вам понадобятся

Сало 1 кг

Крупная соль 2 ст.л

Сладкая молотая паприка 1 ст.л (можно разбавить копчённой)

Зернистая горчица молотая 1 ч.л

Тмин 1 ч.л

Красный острый перец 1/2 ч.л (по вкусу)

Куркума 2/3 ч.л

Чеснок 4-5 зубчика

Кориандр 1 ч.л

Черный перец 1/2 ч.л

Рекомендации кулинара

Рекомендуется сало перед засолкой заморозить минимум на сутки. Если обернуть при засолке в бумагу, также нужно поместить в емкость, чтобы не пересохла шкурка. Берите часть сала, которая со спины. Идеальнее всего использовать сало толщиной 3-4 см.

Пошаговый рецепт приготовления

Все специи и соль смешайте в емкости, туда же добавьте размятый чеснок. Сделайте на сале надрезы и обильно натрите его специями. Заверните кусок в пергамент и отправьте его в холодильник на пять дней. По готовности сала - его можно хранить потом в морозилке.