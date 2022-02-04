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Вкуснее сала вы не пробовали. Идеальный и быстрый способ засолки

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Пятница 04 февраля 2022 09:12
Вкуснее сала вы не пробовали. Идеальный и быстрый способ засолки Фото: Как засолить сало (freepic.com)
Автор: Styler

Существует много способов засолки сала дома. Но кулинар и блогер Евгений Пономарь утверждает, что его метод - идеальный. Попробуйте и вы.

Рецептом повар поделился на своей страничке в Instagram.

Вам понадобятся

  • Сало 1 кг
  • Крупная соль 2 ст.л
  • Сладкая молотая паприка 1 ст.л (можно разбавить копчённой)
  • Зернистая горчица молотая 1 ч.л
  • Тмин 1 ч.л
  • Красный острый перец 1/2 ч.л (по вкусу)
  • Куркума 2/3 ч.л
  • Чеснок 4-5 зубчика
  • Кориандр 1 ч.л
  • Черный перец 1/2 ч.л

Рекомендации кулинара

Рекомендуется сало перед засолкой заморозить минимум на сутки. Если обернуть при засолке в бумагу, также нужно поместить в емкость, чтобы не пересохла шкурка. Берите часть сала, которая со спины. Идеальнее всего использовать сало толщиной 3-4 см.

Пошаговый рецепт приготовления

Все специи и соль смешайте в емкости, туда же добавьте размятый чеснок. Сделайте на сале надрезы и обильно натрите его специями. Заверните кусок в пергамент и отправьте его в холодильник на пять дней. По готовности сала - его можно хранить потом в морозилке.

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