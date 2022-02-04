Смачніше сала ви не пробували. Ідеальний і швидкий спосіб засолювання
Існує багато способів засолювання сала вдома. Але кулінар і блогер Євген Пономар стверджує, що його метод - ідеальний. Спробуйте і ви.
Рецептом кухар поділився на своїй сторінці в Instagram.
Вам знадобляться
- Сало 1 кг
- Кам'яна сіль 2 ст. л
- Солодка мелена паприка 1 ст. л (можна розбавити копченої)
- Зерниста гірчиця мелена 1 ч. л
- Кмин 1 ч. л
- Червоний гострий перець 1/2 ч. л (за смаком)
- Куркума 2/3 ч. л
- Часник 4-5 зубчики
- Коріандр 1 ч. л
- Чорний перець 1/2 ч. л
Рекомендації кулінара
Рекомендується сало перед засолюванням заморозити мінімум на добу. Якщо обернути при засолюванні в папір, також потрібно помістити в ємність, щоб не пересохла шкірка. Беріть частину сала, яка зі спини. Найкраще використовувати сало товщиною 3-4 см.
Покроковий рецепт приготування
Всі спеції і сіль змішайте в ємності, туди ж додайте розім'ятий часник. Зробіть на салі надрізи і рясно натріть його спеціями. Загорніть шматок в пергамент і відправте його в холодильник на п'ять днів. По готовності сала - його можна зберігати потім в морозилці.
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