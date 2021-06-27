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Смачніше я не пробував! Клопотенко поділився рецептом ідеальних пельменів зі свининою

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Неділя 27 червня 2021 15:02
Смачніше я не пробував! Клопотенко поділився рецептом ідеальних пельменів зі свининою Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Переможець МастерШеф Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеальні пельмені зі свининою. Рецепт кулінара простий і бюджетний, а сам він зізнається, що смачніше пельменів не пробував.

Як приготувати ідеальні пельмені зі свининою Клопотенко розповів на своєму особистому сайті.

Для начинки пельменів потрібно взяти нежирну свинину, а ось заправку можна приготувати на свій смак.

Інгредієнти для приготування пельменів:

Для тіста:

  • Борошно - 500 г
  • Вода гаряча - 220-250 мл
  • Соняшникова олія - 3 ст. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Свинина (нежирна м'якоть) - 500 г
  • Часник - 2-3 зубчики
  • Ріпчаста цибуля - 0,5 шт.
  • Вода (холодна) - 50 мл

Для подачі:

  • Оцет - 2-3 ст. л.
  • Вершкове масло - 100 г
  • Сіль і перець - за смаком.

Покрокове приготування пельменів зі свининою

Наріжте свинину для приготування фаршу (500 г) довільними шматочками. Очистіть половину цибулини і 2-3 зубчики часнику. Наріжте м'ясо і овочі. Замісіть тісто і приготуйте фарш. Готовий фарш поперчіть і посоліть за смаком.

Смачніше я не пробував! Клопотенко поділився рецептом ідеальних пельменів зі свининоюСмачніше я не пробував! Клопотенко поділився рецептом ідеальних пельменів зі свининою

Відміряйте 500 г борошна і додайте 220-250 мл гарячої води, 3 ст. л. соняшникової олії, половину чайної ложки солі. Замісіть тісто.

Сформуйте з тіста кулю, накрийте рушником і дайте відпочити 20 хвилин. Потім розкачайте тісто для пельменів в тонкий пласт.

Виріжте заготовки для пельменів склянкою бажаного діаметру. Бажано використовувати чашку або склянку з діаметром 4-5 см, щоб вийшли маленькі і акуратні пельмені.

Смачніше я не пробував! Клопотенко поділився рецептом ідеальних пельменів зі свининою

Додайте в фарш 50 мл крижаної води для соковитості, ретельно його вимісіть і відбийте, щоб фарш мав щільну структуру.

Смачніше я не пробував! Клопотенко поділився рецептом ідеальних пельменів зі свининою

На кожне кружальце тіста покладіть половину чайної ложки фаршу і сформуйте пельмень. Те ж саме виконайте з усім тістом і фаршем.

Сформовані пельмені відваріть протягом 3-5 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню, воду попередньо підсоліть. Якщо ви не плануєте варити відразу всі пельмені, їх можна заморозити.

Смачніше я не пробував! Клопотенко поділився рецептом ідеальних пельменів зі свининоюСмачніше я не пробував! Клопотенко поділився рецептом ідеальних пельменів зі свининою

Подавайте пельмені гарячими приправивши вершковим маслом (приблизно 100 г), свіжомеленим чорним перцем і 2-3 ст. л. оцту.

Смачніше я не пробував! Клопотенко поділився рецептом ідеальних пельменів зі свининою

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Евгений Клопотенко
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