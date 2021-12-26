Вкусная и сочная буженина по-домашнему: как приготовить "королеву" новогоднего стола

Ингредиенты для буженины

Мясо (свинина, говядина) - 1 кг

Вода - 1 литр

Соль - 1 ст. л.

Сахар - 0,5 ст. л.

Кориандр - 1 горсть

Лавровый лист - 1-2 шт.

Душистый перец - 6 горошин

Черный перец - 12 горошин

Гвоздика - 1 бутон

Для смазывания буженины сверху:

Лавровый лист молотый - 1/3 ч.л.

Паприка - 1 ч.л.

Кориандр - 1 ч.л.

Черный перец - 1 ч л.

Чеснок - 2-4 зубчика (лучше заменить 1 ч. л. сушеного чеснока)

Растительное масло - 2 ст. л.

Скрин видео: так будет выглядеть наша буженина

Пошаговое приготовление блюда

В воду добавить соль, сахар, кориандр, лавровый лист, душистый и черный перец, гвоздику. Поставить на огонь и дать покипеть 5-10 минут.

Маринад полностью охладить до комнатной температуры. Положить в него мясо и оставить в холодильнике минимум на 8 часов, а лучше на сутки.

Мясо достать из маринада, просушить бумажными полотенцами.

Смешать паприку, кориандр, черный перец и измельченный чеснок. Натереть этой смесью мясо со всех сторон. Мясо связать ниткой или лентой, которая идет в рукаве.

Положить мясо в рукав, зафиксировать края с обеих сторон, проколоть рукав. Запекать при температуре 180 градусов 1 час и 20-30 минут.

Готовому мясу дать отдохнуть 15-20 минут, потом можно достать из рукава. Буженину можно есть в теплом виде или в холодном. В холодном виде буженину можно очень тонко нарезать для мясной нарезки или на бутерброды.

Смотрите ниже видеорецепт вкуснейшей буженины: