Вкусная и сочная буженина по-домашнему: как приготовить "королеву" новогоднего стола

Новогодний стол не обойдется без мясных блюд, которые, как правило, первыми сметаются гостями. Предлагаем вам рецепт вкуснейшей буженины по-домашнему, которую можно подать как горячее блюдо, а можно - в качестве мясной нарезки для праздничного угощения.
Секретом приготовления блюда поделилась популярный фуд-блогер Alina FooDee.
Для смазывания буженины сверху:
Скрин видео: так будет выглядеть наша буженина
В воду добавить соль, сахар, кориандр, лавровый лист, душистый и черный перец, гвоздику. Поставить на огонь и дать покипеть 5-10 минут.
Маринад полностью охладить до комнатной температуры. Положить в него мясо и оставить в холодильнике минимум на 8 часов, а лучше на сутки.
Мясо достать из маринада, просушить бумажными полотенцами.
Смешать паприку, кориандр, черный перец и измельченный чеснок. Натереть этой смесью мясо со всех сторон. Мясо связать ниткой или лентой, которая идет в рукаве.
Положить мясо в рукав, зафиксировать края с обеих сторон, проколоть рукав. Запекать при температуре 180 градусов 1 час и 20-30 минут.
Готовому мясу дать отдохнуть 15-20 минут, потом можно достать из рукава. Буженину можно есть в теплом виде или в холодном. В холодном виде буженину можно очень тонко нарезать для мясной нарезки или на бутерброды.
Смотрите ниже видеорецепт вкуснейшей буженины:
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