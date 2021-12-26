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Вкусная и сочная буженина по-домашнему: как приготовить "королеву" новогоднего стола

Автор: Светлана Мащенко

Новогодний стол не обойдется без мясных блюд, которые, как правило, первыми сметаются гостями. Предлагаем вам рецепт вкуснейшей буженины по-домашнему, которую можно подать как горячее блюдо, а можно - в качестве мясной нарезки для праздничного угощения.

Секретом приготовления блюда поделилась популярный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты для буженины

  • Мясо (свинина, говядина) - 1 кг
  • Вода - 1 литр
  • Соль - 1 ст. л.
  • Сахар - 0,5 ст. л.
  • Кориандр - 1 горсть
  • Лавровый лист - 1-2 шт.
  • Душистый перец - 6 горошин
  • Черный перец - 12 горошин
  • Гвоздика - 1 бутон

Для смазывания буженины сверху:

  • Лавровый лист молотый - 1/3 ч.л.
  • Паприка - 1 ч.л.
  • Кориандр - 1 ч.л.
  • Черный перец - 1 ч л.
  • Чеснок - 2-4 зубчика (лучше заменить 1 ч. л. сушеного чеснока)
  • Растительное масло - 2 ст. л.

Скрин видео: так будет выглядеть наша буженина

Пошаговое приготовление блюда

В воду добавить соль, сахар, кориандр, лавровый лист, душистый и черный перец, гвоздику. Поставить на огонь и дать покипеть 5-10 минут.

Маринад полностью охладить до комнатной температуры. Положить в него мясо и оставить в холодильнике минимум на 8 часов, а лучше на сутки.

Мясо достать из маринада, просушить бумажными полотенцами.

Смешать паприку, кориандр, черный перец и измельченный чеснок. Натереть этой смесью мясо со всех сторон. Мясо связать ниткой или лентой, которая идет в рукаве.

Положить мясо в рукав, зафиксировать края с обеих сторон, проколоть рукав. Запекать при температуре 180 градусов 1 час и 20-30 минут.

Готовому мясу дать отдохнуть 15-20 минут, потом можно достать из рукава. Буженину можно есть в теплом виде или в холодном. В холодном виде буженину можно очень тонко нарезать для мясной нарезки или на бутерброды.

Смотрите ниже видеорецепт вкуснейшей буженины:

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