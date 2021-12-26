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Смачна і соковита буженина по-домашньому: як приготувати "королеву" новорічного столу

Автор: Світлана Мащенко

Новорічний стіл не обійдеться без м'ясних страв, що, як правило, першими змітаються гостями. Пропонуємо вам рецепт смачної буженини по-домашньому, яку можна подати як гарячу страву, а можна - в якості м'ясної нарізки для святкового частування.

Секретом приготування страви поділилася популярний фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти для буженини

  • М'ясо (свинина, яловичина) - 1 кг
  • Вода - 1 літр
  • Сіль - 1 ст. л.
  • Цукор - 0,5 ст. л.
  • Коріандр - 1 жменя
  • Лавровий лист - 1-2 шт.
  • Запашний перець - 6 горошин
  • Чорний перець - 12 горошин
  • Гвоздика - 1 бутон

Для змазування буженини зверху:

  • Лавровий лист мелений - 1/3 ч. л.
  • Паприка - 1 ч. л.
  • Коріандр - 1 ч. л.
  • Чорний перець - 1 ч. л.
  • Часник - 2-4 зубчики (краще замінити 1 ч. л. сушеного часнику)
  • Рослинна олія - 2 ст. л.

Скрін відео: так буде виглядати наша буженина

Покрокове приготування страви

У воду додати сіль, цукор, коріандр, лавровий лист, запашний і чорний перець, гвоздику. Поставити на вогонь і дати покипіти 5-10 хвилин.

Маринад повністю охолодити до кімнатної температури. Покласти в нього м'ясо і залишити в холодильнику мінімум на 8 годин, а краще на добу.

М'ясо дістати з маринаду, просушити паперовими рушниками.

Змішати паприку, коріандр, чорний перець і подрібнений часник. Натерти цією сумішшю м'ясо з усіх боків. М'ясо зв'язати ниткою або стрічкою, яка йде в рукаві.

Покласти м'ясо в рукав, зафіксувати краї з обох сторін, проколоти рукав. Запікати при температурі 180 градусів 1 годину і 20-30 хвилин.

Готовому м'ясу дати відпочити 15-20 хвилин, потім можна дістати з рукава. Буженину можна їсти в теплому вигляді або в холодному. У холодному вигляді буженину можна дуже тонко нарізати для м'ясної нарізки або на бутерброди.

Дивіться нижче відеорецепт смачної буженини:

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