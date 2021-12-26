Смачна і соковита буженина по-домашньому: як приготувати "королеву" новорічного столу

Новорічний стіл не обійдеться без м'ясних страв, що, як правило, першими змітаються гостями. Пропонуємо вам рецепт смачної буженини по-домашньому, яку можна подати як гарячу страву, а можна - в якості м'ясної нарізки для святкового частування.
Секретом приготування страви поділилася популярний фуд-блогер Alina FooDee.
Для змазування буженини зверху:
Скрін відео: так буде виглядати наша буженина
У воду додати сіль, цукор, коріандр, лавровий лист, запашний і чорний перець, гвоздику. Поставити на вогонь і дати покипіти 5-10 хвилин.
Маринад повністю охолодити до кімнатної температури. Покласти в нього м'ясо і залишити в холодильнику мінімум на 8 годин, а краще на добу.
М'ясо дістати з маринаду, просушити паперовими рушниками.
Змішати паприку, коріандр, чорний перець і подрібнений часник. Натерти цією сумішшю м'ясо з усіх боків. М'ясо зв'язати ниткою або стрічкою, яка йде в рукаві.
Покласти м'ясо в рукав, зафіксувати краї з обох сторін, проколоти рукав. Запікати при температурі 180 градусів 1 годину і 20-30 хвилин.
Готовому м'ясу дати відпочити 15-20 хвилин, потім можна дістати з рукава. Буженину можна їсти в теплому вигляді або в холодному. У холодному вигляді буженину можна дуже тонко нарізати для м'ясної нарізки або на бутерброди.
Дивіться нижче відеорецепт смачної буженини:
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