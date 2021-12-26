Смачна і соковита буженина по-домашньому: як приготувати "королеву" новорічного столу

Інгредієнти для буженини

М'ясо (свинина, яловичина) - 1 кг

Вода - 1 літр

Сіль - 1 ст. л.

Цукор - 0,5 ст. л.

Коріандр - 1 жменя

Лавровий лист - 1-2 шт.

Запашний перець - 6 горошин

Чорний перець - 12 горошин

Гвоздика - 1 бутон

Для змазування буженини зверху:

Лавровий лист мелений - 1/3 ч. л.

Паприка - 1 ч. л.

Коріандр - 1 ч. л.

Чорний перець - 1 ч. л.

Часник - 2-4 зубчики (краще замінити 1 ч. л. сушеного часнику)

Рослинна олія - 2 ст. л.

Скрін відео: так буде виглядати наша буженина

Покрокове приготування страви

У воду додати сіль, цукор, коріандр, лавровий лист, запашний і чорний перець, гвоздику. Поставити на вогонь і дати покипіти 5-10 хвилин.

Маринад повністю охолодити до кімнатної температури. Покласти в нього м'ясо і залишити в холодильнику мінімум на 8 годин, а краще на добу.

М'ясо дістати з маринаду, просушити паперовими рушниками.

Змішати паприку, коріандр, чорний перець і подрібнений часник. Натерти цією сумішшю м'ясо з усіх боків. М'ясо зв'язати ниткою або стрічкою, яка йде в рукаві.

Покласти м'ясо в рукав, зафіксувати краї з обох сторін, проколоти рукав. Запікати при температурі 180 градусів 1 годину і 20-30 хвилин.

Готовому м'ясу дати відпочити 15-20 хвилин, потім можна дістати з рукава. Буженину можна їсти в теплому вигляді або в холодному. У холодному вигляді буженину можна дуже тонко нарізати для м'ясної нарізки або на бутерброди.

Дивіться нижче відеорецепт смачної буженини: