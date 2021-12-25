Простой салат с секретным ингредиентом заменит Оливье на вашем праздничном столе

К новогоднему столу многие украинцы продолжают готовить Оливье, который уже десятилетиями является символом праздника. Но что делать, если вы или члены вашей семьи не очень любят салат, либо вы решили изменить традиции? Мы предлагаем вам очень вкусную и питательную альтернативу - салат с курицей и грибами, который может стать вашим традиционным новогодним блюдом.

Рецепт представлен на одном из кулинарных Telegram-каналов.