ru ua
Сб, 25 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Простой салат с секретным ингредиентом заменит Оливье на вашем праздничном столе

Новина українською →
Суббота 25 декабря 2021 12:09
Простой салат с секретным ингредиентом заменит Оливье на вашем праздничном столе Фото: Как приготовить вкусный салат - замену Оливье (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

К новогоднему столу многие украинцы продолжают готовить Оливье, который уже десятилетиями является символом праздника. Но что делать, если вы или члены вашей семьи не очень любят салат, либо вы решили изменить традиции? Мы предлагаем вам очень вкусную и питательную альтернативу - салат с курицей и грибами, который может стать вашим традиционным новогодним блюдом.

Рецепт представлен на одном из кулинарных Telegram-каналов.

Секретом этого салата являются жареные грибы, причем можно использовать не только традиционные шампиньоны.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка - 1 шт.
  • Грибы - 200 г
  • Куриное яйцо - 2 шт.
  • Желтый репчатый лук - 1 шт.
  • Твердый сыр - 100 г
  • Майонез - 100 г
  • Масло подсолнечное - 2 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Молотый перец - по вкусу
  • Петрушка - по вкусу

Пошаговое приготовление

Хорошо помойте куриное филе. В кастрюлю налейте воду, вскипятите и положите филе вариться на 30 минут.

Яйца сварите вкрутую и охладите.

Грибы помойте, порежьте слайсами. Лук почистьте и порежьте кубиками. Разогрейте сковороду с маслом, высыпьте лук и жарьте, помешивая, до прозрачности.

Добавьте грибы и далее жарьте, пока не испарится влага.

Сыр натрите на грубой терке.

Филе порежьте маленькими кусочками, яйца почистьте и нарежьте кубиками. Сложите все ингредиенты, кроме сыра, в миску, посолите, поперчите, добавьте майонез и перемешайте.

Выложите в салатник горкой и присыпьте натертым сыром.

Положите салат в холодильник на час, чтобы он настоялся, а перед подачей можете украсить зеленью петрушки.

Ваш идеальный салат готов!

Ранее мы писали про салат Робин-Бобин, который называют братом Оливье.

Также эксперт рассказала, как долго можно хранить новогодние блюда, чтобы не отравиться при употреблении.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепты салат оливье
LITE
Католическое Рождество 2021: что сегодня нельзя делать и главные традиции
Католическое Рождество 2021: что сегодня нельзя делать и главные традиции