Вкусная руккола: чем она полезна и кому категорически запрещена

Чем руккола полезна

В ней содержится много витаминов и полезных минералов: бета-каротин, витамины группы В, витамин Е, С и К. 100 грамм продукта покрывают ежедневную норму витамина К. Также в рукколе есть цинк, селен, марганец, железо, фосфор и натрий.

Руккола является отличным дополнением к любым салатам из свежих овощей, ею украшают пиццу и добавляют в другие горячие блюда, чтобы подчеркнуть вкус и насыщенность.

Кому рукколу употреблять нежелательно

В первую очередь рукколу не стоит употреблять людям с индивидуальной непереносимостью этого продукта или веществ, которые в ней содержаться. Аллергия может проявляться в виде спазмов в горле, отеке слизистой, нарушениях пищеварения или спазмов в желудке.

В рукколе содержится щавелевая кислота и листья этой травы могут спровоцировать возникновение камней в почках. Такая неприятность может зацепить отдельную категорию людей, у которой есть склонность к этому заболеванию или уже есть в наличии хроническая мочекаменная болезнь.

Однако кальций, который содержится в рукколе, улучшает работу почек. Поэтому специалисты рекомендуют людям с болезнями почек не исключать ее полностью из рациона, а ограничить количество.

Ограничить употребление рукколы нужно людям с такими заболеваниями:

Заболевания печени

Дискинезия желчевыводящих путей

Колит

Подагра

Гастрит, который сопровождается повышенной кислотностью

Серьезные нарушения щитовидной железы

Аутоиммунные заболевания

Кроме того, в рукколе много витамина К, который действует на свертываемость крови и этот зеленый продукт противопоказан людям, которым приходится принимать препараты для разжижения крови.