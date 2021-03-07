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Вкусная руккола: чем она полезна и кому категорически запрещена

Автор: Анна Шиканова

Руккола – пряная трава, которая уже давно стала частью рациона. В ней содержится много полезных веществ, и она прекрасно дополняет не только салаты, но и горячие блюда. Однако она не для всех полезна и некоторым людям может сильно навредить.

Чем полезна руккола и кому ее употреблять в пищу нежелательно, рассказали на портале Ukr.Media.

Чем руккола полезна

В ней содержится много витаминов и полезных минералов: бета-каротин, витамины группы В, витамин Е, С и К. 100 грамм продукта покрывают ежедневную норму витамина К. Также в рукколе есть цинк, селен, марганец, железо, фосфор и натрий.

Руккола является отличным дополнением к любым салатам из свежих овощей, ею украшают пиццу и добавляют в другие горячие блюда, чтобы подчеркнуть вкус и насыщенность.

Кому рукколу употреблять нежелательно

В первую очередь рукколу не стоит употреблять людям с индивидуальной непереносимостью этого продукта или веществ, которые в ней содержаться. Аллергия может проявляться в виде спазмов в горле, отеке слизистой, нарушениях пищеварения или спазмов в желудке.

В рукколе содержится щавелевая кислота и листья этой травы могут спровоцировать возникновение камней в почках. Такая неприятность может зацепить отдельную категорию людей, у которой есть склонность к этому заболеванию или уже есть в наличии хроническая мочекаменная болезнь.

Однако кальций, который содержится в рукколе, улучшает работу почек. Поэтому специалисты рекомендуют людям с болезнями почек не исключать ее полностью из рациона, а ограничить количество.

Ограничить употребление рукколы нужно людям с такими заболеваниями:

  • Заболевания печени
  • Дискинезия желчевыводящих путей
  • Колит
  • Подагра
  • Гастрит, который сопровождается повышенной кислотностью
  • Серьезные нарушения щитовидной железы
  • Аутоиммунные заболевания

Кроме того, в рукколе много витамина К, который действует на свертываемость крови и этот зеленый продукт противопоказан людям, которым приходится принимать препараты для разжижения крови.

Напомним, ранее мы писали о том, кому категорически нельзя употреблять изюм.

А также рассказывали о том, что квашеная капуста может быть очень опасной для здоровья.

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