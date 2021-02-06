Изюм может сильно навредить: кому нельзя его есть категорически

Изюм может быть опасен для некоторых людей (Фото: pixabay.com)

Изюм считается полезным продуктом и его часто предлагают употреблять в виде перекусов, добавляют во многие продукты, в том числе и энергетические батончики. Однако этот продукт не так безобиден, как многие считают.

Изюм бывает разный и его производство существенно отличается. Некоторые вида изюма могут быть очень опасны для здоровья. Об этом сообщают в издании Kontrakty.

Обычный красно-коричневый изюм высушивают на солнце и в него не добавляют консерванты и стабилизаторы. А вот белый изюм, который называют "золотым" – сушат в дегидраторе и для сохранения цвета добавляют диоксид серы в качестве консерванта.

Изюм полезен

Однако полезные вещества содержатся во всех видах изюма и среди них особенно важны фитонутриенты, у которых есть антиоксидантные свойства. Также в изюме много железа, калия и магния.

Изюм нужно есть с осторожностью

Но нужно помнить о том, что изюм чрезвычайно калорийный. В ¼ стакане изюма содержится 130 калорий. Это особенно важно для тех, кто стремится контролировать свой вес. Для сравнения – в одном банане их 80-90. Но банан даст сытости, а горсть изюма – нет. Она добавит сил, но от чувства голода не избавит. В такой порции изюма содержится 25 г сахара, что делает ее равносильной шоколадному батончику. Только в изюме сахар натуральный, а не рафинированный. Стоит также помнить, что в обычном винограде есть вода, а вот в изюме нет.

Изюм нужно сочетать с другими продуктами

Есть изюм горстями не рекомендуется и нужно сочетать его с белками и жирами. Например, с творогом, который сделает такой перекус питательным и полезным.

Специалисты отмечают, что изюм подходит как источник быстрой энергии и его нужно употреблять, когда нужно быстро повысить свою производительность – тренировка, соревнования, умственная работа или туристические походы.

Кому изюм нельзя

Изюм нельзя принимать при язве желудка, при ожирении и сердечной недостаточности. Не стоит его есть при туберкулезе и язвенной болезни полости рта. С осторожностью изюм нужно есть аллергикам и людям с сахарным диабетом.

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