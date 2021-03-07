Смачна рукола: чим вона корисна і кому категорично заборонена

Рукола – пряна трава, яка вже давно стала частиною раціону. У ній міститься багато корисних речовин, і вона чудово доповнює не лише салати, але і гарячі страви. Однак вона не для всіх вона корисна і деяким людям може сильно нашкодити.
Чим корисна рукола і кому її вживати в їжу небажано, розповіли на порталі Ukr.Media.
В ній міститься багато вітамінів і корисних мінералів: бета-каротин, вітаміни групи В, вітамін Е, З і К. 100 грам продукту покривають щоденну норму вітаміну К. Також в руколі є цинк, селен, марганець, залізо, фосфор і натрій.
Рукола є відмінним доповненням до будь-яких салатів зі свіжих овочів, нею прикрашають піцу і додають в інші гарячі страви, щоб підкреслити смак і насиченість.
В першу чергу руколу не варто вживати людям з індивідуальною непереносимістю цього продукту або речовин, які в ній містяться. Алергія може проявлятися у вигляді спазмів у горлі, набряку слизової оболонки, порушенні травлення або спазмів у шлунку.
У руколі міститься щавлева кислота і листя цієї трави можуть спровокувати виникненню каменів у нирках. Така неприємність може зачепити окрему категорію людей, у якої є схильність до цього захворювання або вже є в наявності хронічна сечокам'яна хвороба.
Проте кальцій, що міститься в руколі, покращує роботу нирок. Тому фахівці рекомендують людям з хворобами нирок не виключати її повністю з раціону, а обмежити кількість.
Крім того, в руколі багато вітаміну К, який діє на згортання крові та цей зелений продукт протипоказаний людям, яким доводиться приймати препарати для розрідження крові.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому категорично не можна вживати родзинки.
А також розповідали про те, що квашена капуста може бути дуже небезпечною для здоров'я.