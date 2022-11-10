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Вкрали старовинні ікони. Росіяни розграбували українську церкву в Енергодарі

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Енергодар, Четвер 10 листопада 2022 16:06
Вкрали старовинні ікони. Росіяни розграбували українську церкву в Енергодарі Фото: з ПЦУ в Енергодарі росіяни викрали старовинні ікони (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти вивезли з церкви ПЦУ у тимчасово окупованому Енергодарі сім православних ікон кінця 18 - початку 19 століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни заявили про запобігання "незаконній спробі" вивезення семи православних ікон, які були знайдені в Енергодарі в православній церкві України. Церковні цінності, які належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею. Йдеться про ікони кінця 18 - початку 19 століття", - ідеться у повідомленні.

В ЦНС зауважили, що вивіз ікон "до музею", за фактом означає подальший їх вивіз до РФ.

Зазначено, що росіяни активно грабують музейні фонди України. Уже були пограбовані музеї Криму, Донеччини, Херсонщини, Луганщини й ті ж музеї Мелітополя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував Папі Римському Франциску фрагмент російської міни, яка в березні знищила фасад храму в Київській області.

Також раніше ми писали, що українська Древлеправославна Церква повністю вийшла з підпорядкування Москві.

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ПЦУ окупанти Энергодар Запорожская область
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