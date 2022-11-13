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Поганий знак: у Чернівцях біля храмів МП тріснула земля (фото)

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Чернівці, Неділя 13 листопада 2022 22:02
Поганий знак: у Чернівцях біля храмів МП тріснула земля (фото) Фото: У Чернівцях земля тріснула біля храмів МП (chas.cv.ua)
Автор: Анна Шиканова

У Чернівцях біля церков Української православної церкви московського патріархату почала розходитися земля. Тріщини з прірвами буквально за один тиждень з'явилися одразу біля кількох храмів.

Про це повідомляє місцеве видання "Час".

Минулого тижня, з 8 по 11 листопада, на Буковині перед московськими церквами тріснула земля і з'явилися великі та маленькі вирви. Як кажуть місцеві жителі - "ніби відчинилися ворота у пекла".

Перший такий обвал стався біля церкви УПЦ МП на вулиці Щербанюка.

Поганий знак: у Чернівцях біля храмів МП тріснула земля (фото)

Фото: Храм УПЦ МП на вулиці Щербанюка (chas.cv.ua)

Виявилося, що така подія не одна. Схожі воронки з'явилися ще біля кількох храмів – біля собору Свято-Миколаївської церкви, яку використовують УПЦ МП на вулиці Руській, а також на вулиці Буковинській – біля Свято-Введенського жіночого монастиря УПЦ МП.

Земля тріснула ще в чотирьох місцях – у Глибокому, Новоселицькому, Сокирянському та Путильському районах.

Як зазначають у виданні, всі ці обвали сталися за короткий проміжок часу - від дня Дмитра до дня звільнення Херсона.

Старі люди кажуть, що для московської церкви та її священників це дуже поганий знак. Їм варто залишити територію України якнайшвидше.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що у Печерській Лаврі досі моляться за Росію.

А також розповідали про те, що на Софії Київській знову поставили хрест, зірваний ураганом перед початком повномасштабного вторгнення.

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УПЦ МП