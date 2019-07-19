ВКонтакте и Яндекс разблокировали: в сети ажиотаж

Заблокированная в Украине социальная сеть Вконтакте заработала. Об этом заявляют украинцы. Правда, не у всех, а у некоторых людей, которые пользуются услугами определенных провайдеров.Также якобы свободен доступ и к поисковому сервису Яндекс, а также сайту "ДНР" под названием "Русская весна".

В сети люди написали, что если вы подключены к провайдерам "Воля" либо "Домонет", то доступ к запрещенным СНБО сайтам у вас есть. Для этого не нужно включать VPN. Такие сообщения от пользователей сети участились в последнюю неделю.

Почему же некоторые операторы по непонятным причинам, перестали блокировать запрещенные сайты. Styler проверил, можно ли зайти на заблокированные сайты с компьютера и мобильного телефона. Мы попробовали зайти на Вконтакте (через оператор "Ланет"), но доступ к нему запрещен. Интересно, что провайдер не пишет, что по указу Президента, а сообщает, что просто нет связи с сайтом.

Скриншот

В сети из-за этой новости поднялся большой ажиотаж. Некоторые люди возмущены, почему же у них нет доступа к запрещенным сайтам, ну а другие совем не печалятся, называя, например, ВКонтакте "помойкой".

Скриншот (twitter.com/novisazki)

Одни пользователи пишут, что у них все работает даже без vpn.

У меня без VPN работает.

Тоже самое. Видимо, мой провайдер скотина.

Скриншот комментариев (twitter.com/stranaua)

Но все-таки не у всех украинцев есть вход к запрещенным сетям. Об этом в комментариях они сообщают, называя эту новость "брехней".

Брехня-проверил.

Пиндешь! Ого укртелеком+ лайкамобайл украина не работают! За остальных не знаю..

Зеленский во всей красе. Предоставляет спецслужба России возможность взять под контроль как можно больше украинцев?

Скриншот комментариев (twitter.com/Dialog_UA)

Под новостью сайта "Обозреватель" в Twitter, что Вконтакте заработал в Украине, фолловеры раскритиковали эту социальную сеть.

Хтось ще пам'ятає про цю помийку Вконтактє?

Кроме Твиттера и Иснаграм-больше нигде не общаюсь/

Я завжди вважав Вконтакте соцмережею для тінейджерів та спецпроектом ФСБ. Ніколи там і не реєструвався. Якась внутрішня відраза була.

Скриншот комментариев (twitter.com/terrorworlds)

Отметим, что украинские интернет-провайдеры открещиваются от данного факта и говорят, что все, как и прежде, заблокировано. Но, примечательно то, что ВК в Украине уже несколько месяцев работает без VPN с мобильного приложения любых провайдеров.

Как ранее мы писали, в оккупированном Крыму задержали крымского татарина Сеяра Эмирова за публикацию в социальных сетях. По словам общественного защитника Сейтосмана Каралиева, Сеяра задержали за пост 2013 года в социальной сети ВКонтакте.

Кстати, в 2018 году запрещенный ВКонтакте оказался в топе самых посещаемых сайтов в Украине.