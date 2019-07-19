ВКонтакте і Яндекс розблокували: в мережі ажіотаж

Заблокована в Україні соціальна мережа ВКонтакте запрацювала. Про це заявляють українці. Правда, не у всіх, а у деяких людей, які користуються послугами певних провайдерів.Також нібито вільний доступ до пошукового сервісу Яндекс, а також сайту "ДНР" під назвою "Російська весна".

В мережі люди написали, що якщо ви підключені до провайдерів "Воля" або "Домонет", то доступ до заборонених РНБО сайтів у вас є. Для цього не потрібно включати VPN. Такі повідомлення від користувачів мережі почастішали в останній тиждень.

Чому ж деякі оператори з незрозумілих причин, перестали блокувати заборонені сайти. Styler перевірив, чи можна зайти на заблоковані сайти з комп'ютера і мобільного телефону. Ми спробували зайти на ВКонтакте (через оператора "Ланет"), але доступ до нього заборонений. Цікаво, що провайдер не пише, що за указом Президента, а повідомляє, що просто немає зв'язку з сайтом.

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У мережі через цю новину піднявся великий ажіотаж. Деякі люди обурені, чому ж у них немає доступу до заборонених сайтів, ну а інші зовсім не засмучуються, називаючи, наприклад, ВКонтакте "смітником".

Скріншот (twitter.com/novisazki)

Одні користувачі пишуть, що у них все працює навіть без vpn.

У мене без VPN працює.

Теж саме. Мабуть, мій провайдер скотина.

Скріншот коментарів (twitter.com/stranaua)

Але все-таки не у всіх українців є вхід до заборонених мереж. Про це в коментарях вони повідомляють, називаючи цю новину "брехнею".

Брехня-перевірив.

Пиндешь! Ого укртелеком+ лайкамобайл україна не працюють! За інших не знаю..

Зеленський у всій красі. Надає спецслужба Росії можливість взяти під контроль якомога більше українців?

Скріншот коментарів (twitter.com/Dialog_UA)

Під новиною сайту "Обозреватель" в Twitter, що ВКонтакте що заробив в Україні, фолловери розкритикували цю соціальну мережу.

Хтось ще пам'ятає про цю помийку ВКонтактє?

Крім Твіттера і Інстаграм більше ніде не спілкуюся.

Я завжди вважав Вконтакте соцмережею для тінейджерів та спецпроектом ФСБ. Ніколи там і не реєструвався. Якась внутрішня відраза була.

Скріншот коментарів (twitter.com/terrorworlds)

Відзначимо, що українські інтернет-провайдери відхрещуються від цього факту і кажуть, що все, як і раніше, заблоковано. Але примітно те, що ВК в Україні вже кілька місяців працює без VPN з мобільного додатку будь-провайдерів.

Як раніше ми писали, в окупованому Криму затримали кримського татарина Сеяра Эмирова за публікацію у соціальних мережах. За словами громадського захисника Сейтосмана Каралиева, Сеяра затримали за пост 2013 року в соціальній мережі ВКонтакте.

До речі, в 2018 році заборонений ВКонтакте опинився в топі замых відвідуваних сайтів в Україні.