В Крыму задержали крымского татарина за публикацию в соцсети

Иллюстративное фото (facebook.com/crimeansolidarity)

Задержанный обвиняется в производстве и распространении экстремистских материалов

В оккупированном Крыму адержали крымского татарина Сеяра Эмирова за публикацию в социальных сетях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное объединение Крымская солидарность.

По словам общественного защитника Сейтосмана Каралиева, Сеяра задержали за пост 2013 года в социальной сети ВКонтакте. Также активист рассказал о том, что вчера домой к нему приходили сотрудники полиции, но так как у них не было ордера на задержание, Эмиров отказался поехать с ними, а уже сегодня его задержали возле дома родителей.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в оккупированном Крыму проходили новые обыски у крымских татар. Известно, что после обыска российские силовики задержали и увезли в отдел ФСБ России активиста Эскендера Сулейманова.

Кроме того, у арестованного после массовых обысков в Крыму 27 марта крымскотатарского активиста Сервета Газиева ухудшилось состояние здоровья в СИЗО Ростова-на-Дону. Адвокат сообщил, что Общественная наблюдательная комиссия рассмотрит предоставление крымскому татарину медицинской помощи.