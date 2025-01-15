Включіть ці продукти у свій раціон, щоб підшлункова була здоровою

Підшлункова залоза відповідає в організмі людини за вироблення багатьох життєво важливих ферментів. Туму важливо їсти лише корисні продукти, які будуть сприяти гарному самопочуттю.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які корисні для підшлункової, а які навпаки будуть тільки шкодити.
За словами тренера Юрія Попка, дефіцит білка в раціоні негативно впливає на вироблення ферментів підшлункової залози.
Усі ферменти складаються з амінокислот. Якщо рівень білка в організмі нижче значення 73, то це означає, що організму буде бракувати амінокислот для синтезу ферментів підшлункової.
Варто додати в раціон якісні білкові продукти: рибу, птицю, яйця, сир, а також гречку і бобові. Якщо ж ви погано сприймаєте курячі яйця, спробуйте перепелині та гусячі, вони менш алергенні.
Норма білка для людини, яка просто утримує вагу - 0,8 г на 1 кг маси тіла, якщо ж ви худнете і активно тренуєтесь, то 1,5 г на кілограм ваги.
Повністю жири з раціону забирати не можна, тому акцент варто робити на корисних: горіхи, авокадо, риба морську, оливкова та лляна олія, топлене масло ГІ, різноманітне насіння.
Норма жиру на добу - 0,7-1 г на кілограм маси.
Рафіновані вуглеводи варто забрати з раціону і залишаємо лише складні, такі як: крупи (гречка, кіноа, пшоно, бурий рис). Тобто ті, які довго варяться, також сюди ж варто додати овочі, зелень, ягоди та фрукти в меншій кількості.
Якщо вже були проблеми з підшлунковою, то овочі краще не споживати в сирому вигляді, а тушкувати, варити або запікати, тобто термічно обробляти. Тоді організму буде простіше їх перетравлювати.
Якщо мова йде про покращення роботи підшлункової залози, слід звертати увагу на роботу жовчного.
За словами експерта, підшлункова і жовчний тісно взаємоповʼязані.
"Жовч є стартовим механізмом, щоб підшлункова почала виробляти ферменти і з цієї причини часто проблеми з підшлунковою виникають у тих, в кого вже є каміння в жовчному, або жовчний видалений", - йдеться у повідомленні.
Тому, щоб підшлункова була здоровою, варто переконатись, що жовчний коректно працює і є повноцінний жовчевідтік.
Пошкодити роботу підшлункової залози можуть певні продукти, яких варто уникати в раціоні. Серед них:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка тренера Юрія Попка та сайт Verywell health.