Цей унікальний фрукт у формі серця знижує тиск і підтримує роботу м’язів

Заварне яблуко або черимоя є відомим фруктом завдяки формі серця. Плід безпосередньо впливає на серцево-судинну систему та навіть здатен знизити високий тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чим відомий фрукт

Фрукт може творити чудеса з організмом завдяки високому вмісту клітковини, вітаміну С і калію. Він також може навіть допомогти регулювати артеріальний тиск і захистити серце.

Фрукт більш поширений за межами Великобританії, у деяких частинах Південної Америки, Азії та Іспанії.

Це великий, зелений серцеподібний фрукт, який на смак нагадує поєднання банана, ананаса, полуниці та манго. Але, окрім чудового смаку, заварне яблуко може похвалитися рядом переваг для здоров’я.

Вміст клітковини в фрукті перевищує вміст у ківі, що робить його чудовим для кишечника. Крім того, вміст вітаміну С підвищує захисні сили та сприяє утворенню колагену, а велика кількість калію підтримує роботу м’язів і виведення рідини.

Вміст клітковини та антиоксидантів у заварних яблуках може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Черимоя (фото: wikipedia)

Відомо, що високий рівень клітковини та антиоксидантів у заварних яблуках, особливо поліфенолів, покращує здоров’я серцево-судинної системи, зменшує запалення та окислювальний стрес.

Крім того, фрукт може допомогти стабілізувати рівень артеріального тиску. Завдяки високому вмісту калію і магнію фрукт допомагає регулювати артеріальний тиск.

Фрукт також містить багато антиоксидантів, які підвищують настрій та позитивно впливають на здоров'я очей, травлення та печінку.

Які токсини містяться у фрукті

Фрукт містять токсин під назвою аннонацин, тому ви повинні переконатися, що видалили шкірку та кісточки. Також варто споживати плід у помірних кількостях.

Це також доцільно, оскільки, попри всі переваги, продукт містять багато калорій і цукру.