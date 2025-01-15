Включите эти продукты в свой рацион, чтобы поджелудочная была здоровой

Белок

По словам тренера Юрия Попко, дефицит белка в рационе негативно влияет на выработку ферментов поджелудочной железы.

Все ферменты состоят из аминокислот. Если уровень белка в организме ниже значения 73, то это означает, что организму будет не хватать аминокислот для синтеза ферментов поджелудочной.

Стоит добавить в рацион качественные белковые продукты: рыбу, птицу, яйца, творог, а также гречку и бобовые. Если же вы плохо воспринимаете куриные яйца, попробуйте перепелиные и гусиные, они менее аллергены.

Норма белка для человека, который просто поддерживает вес - 0,8 г на 1 кг массы тела, если вы худеете и активно тренируетесь, то 1,5 г на килограмм веса.

Полезные жиры

Полностью жиры из рациона убирать нельзя, поэтому акцент стоит делать на полезных: орехи, авокадо, рыба морская, оливковое и льняное масло, топленое масло ГИ, разнообразные семена.

Норма жира в сутки - 0,7-1 г на килограмм массы.

Рафинированные углеводы стоит убрать из рациона и оставляем только сложные, такие как: крупы (гречка, киноа, пшено, бурый рис). То есть те, которые долго варятся, также сюда же стоит добавить овощи, зелень, ягоды и фрукты в меньшем количестве.

Если уже были проблемы с поджелудочной, то овощи лучше не потреблять в сыром виде, а тушить, варить или запекать, то есть термически обрабатывать. Тогда организму будет проще их переваривать.

Какой еще орган нужно проверить

Если речь идет об улучшении работы поджелудочной железы, следует обращать внимание на работу желчного.

По словам эксперта, поджелудочная и желчный тесно взаимосвязаны.

"Желчь является стартовым механизмом, чтобы поджелудочная начала производить ферменты и по этой причине часто проблемы с поджелудочной возникают у тех, у кого уже есть камни в желчном, или желчный удален", - говорится в сообщении.

Поэтому, чтобы поджелудочная была здоровой, стоит убедиться, что желчный корректно работает и есть полноценный желчеотток.

Какие продукты вредят поджелудочной

Повредить работу поджелудочной железы могут определенные продукты, которых следует избегать в рационе. Среди них: