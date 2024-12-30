Включіть ці 5 звичок у життя після 40 років, щоб організм був здоровим

Після 40 років організм людини зазнає значних змін та потребує особливої уваги. Нутриціолог розповіла, які проблеми можуть виникнути зі здоров'ям та як їх уникнути.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 5 змін, які повинні відбутись у житті людини.
За словами нутриціолога Олени Костюк, після 40 років організм зазнає значних змін:
Якщо не звернути увагу на ці зміни, можна зіткнутися з низкою проблем:
Правильний баланс макроелементів
Не потрібно голодувати, але їжа має бути збалансованою.
Білки допомагають зберігати мʼязи та прискорюють метаболізм. Тоді як здорові жири підтримують гормональне здоровʼя та дають енергію.
Повільні вуглеводи стабілізують рівень цукру в крові.
Більше руху
Після 40 важливо не тільки займатися спортом, але й залишатися активною протягом дня.
Потрібно проходити 10 000 кроків щодня та включити силові тренування для підтримки мʼязової маси.
Йога чи пілатес корисні для гнучкості та зняття стресу.
Контроль дефіцитів
Організм може сигналізувати про нестачу вітамінів такими симптомами:
Антиоксиданти - ключ до молодості
Продукти, багаті на антиоксиданти, допомагають боротися з передчасним старінням. До них відносяться:
Регулярне харчування
Пропуски прийомів їжі тільки сповільнюють обмін речовин. Їжте невеликими порціями кожні 3-4 години.
Після 40 років рівень енергії знижується, а гормони виходять з ладу. Вага може трохи збільшитися, напружений графік та проблеми на роботі можуть посилити стрес і занепокоєння, а також вплинути на якість сну.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Олени Костюк та сайт Good food.