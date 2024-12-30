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Включіть ці 5 звичок у життя після 40 років, щоб організм був здоровим

Нутриціолог розповіла, що потрібно зробити людям після 40 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після 40 років організм людини зазнає значних змін та потребує особливої уваги. Нутриціолог розповіла, які проблеми можуть виникнути зі здоров'ям та як їх уникнути.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 5 змін, які повинні відбутись у житті людини.

Що відбувається після 40 років

За словами нутриціолога Олени Костюк, після 40 років організм зазнає значних змін:

  • сповільнюється обмін речовин. Калорії, які раніше спалювалися миттєво, тепер перетворюються на жирові запаси
  • гормональні зміни - рівень естрогену знижується, що впливає на набір ваги, стан шкіри, кісток і навіть емоційний фон
  • дефіцити поживних речовин - організм гірше засвоює вітаміни D, B12 і кальцій, що може спричинити слабкість, проблеми з кістками та зниження імунітету
  • підвищений рівень стресу - кортизол (гормон стресу) сприяє накопиченню жиру, особливо в області живота

Якщо не звернути увагу на ці зміни, можна зіткнутися з низкою проблем:

  • постійна втома та апатія, які заважають насолоджуватися життям
  • набір ваги, навіть якщо ви обмежуєте калорії
  • проблеми зі шкірою: втрата пружності, сухість, поява зморшок
  • підвищений ризик захворювань: діабет 2-го типу, остеопороз, серцево-судинні недуги

Що робити

Правильний баланс макроелементів

Не потрібно голодувати, але їжа має бути збалансованою.

﻿﻿Білки допомагають зберігати мʼязи та прискорюють метаболізм. Тоді як здорові жири підтримують гормональне здоровʼя та дають енергію.

﻿﻿Повільні вуглеводи стабілізують рівень цукру в крові.

Більше руху

Після 40 важливо не тільки займатися спортом, але й залишатися активною протягом дня.

Потрібно проходити ﻿﻿10 000 кроків щодня та включити силові тренування для підтримки мʼязової маси.

﻿﻿Йога чи пілатес корисні  для гнучкості та зняття стресу.

Контроль дефіцитів

Організм може сигналізувати про нестачу вітамінів такими симптомами:

  • слабкість і ламкість волосся - це може бути нестача заліза чи вітаміну D
  • поганий настрій - дефіцит магнію чи вітамінів групи B

Антиоксиданти - ключ до молодості

Продукти, багаті на антиоксиданти, допомагають боротися з передчасним старінням. До них відносяться:

  • ягоди - чорниця, малина 
  • темний шоколад (з вмістом какао 70%+)
  • зелений чай

Регулярне харчування

Пропуски прийомів їжі тільки сповільнюють обмін речовин. Їжте невеликими порціями кожні 3-4 години.

Після 40 років рівень енергії знижується, а гормони виходять з ладу. Вага може трохи збільшитися, напружений графік та проблеми на роботі можуть посилити стрес і занепокоєння, а також вплинути на якість сну.

 

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Олени Костюк та сайт Good food.

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