RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Включите эти 5 привычек в жизнь после 40 лет, чтобы организм был здоровым

Нутрициолог рассказала, что нужно сделать людям после 40 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

После 40 лет организм человека испытывает значительные изменения и требует особого внимания. Нутрициолог рассказала, какие проблемы могут возникнуть со здоровьем и как их избежать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 5 изменениях, которые должны произойти в жизни человека.

Что происходит после 40 лет

По словам нутрициолога Елены Костюк, после 40 лет организм претерпевает значительные изменения:

  • замедляется обмен веществ. Калории, которые раньше сжигались мгновенно, теперь превращаются в жировые запасы
  • гормональные изменения - уровень эстрогена снижается, что влияет на набор веса, состояние кожи, костей и даже эмоциональный фон
  • дефициты питательных веществ - организм хуже усваивает витамины D, B12 и кальций, что может вызвать слабость, проблемы с костями и снижение иммунитета
  • повышенный уровень стресса - кортизол (гормон стресса) способствует накоплению жира, особенно в области живота

Если не обратить внимание на эти изменения, можно столкнуться с рядом проблем:

  • постоянная усталость и апатия, которые мешают наслаждаться жизнью
  • набор веса, даже если вы ограничиваете калории
  • проблемы с кожей: потеря упругости, сухость, появление морщин
  • повышенный риск заболеваний: диабет 2-го типа, остеопороз, сердечно-сосудистые недуги

Что делать

Правильный баланс макроэлементов

Не нужно голодать, но пища должна быть сбалансированной.

Белки помогают сохранять мышцы и ускоряют метаболизм. Тогда как здоровые жиры поддерживают гормональное здоровье и дают энергию.

Медленные углеводы стабилизируют уровень сахара в крови.

Больше движения

После 40 важно не только заниматься спортом, но и оставаться активной в течение дня.

Нужно проходить 10 000 шагов ежедневно и включить силовые тренировки для поддержания мышечной массы.

Йога или пилатес полезны для гибкости и снятия стресса.

Контроль дефицитов

Организм может сигнализировать о недостатке витаминов такими симптомами:

  • слабость и ломкость волос - это может быть недостаток железа или витамина D
  • плохое настроение - дефицит магния или витаминов группы B

Антиоксиданты - ключ к молодости

Продукты, богатые антиоксидантами, помогают бороться с преждевременным старением. К ним относятся:

  • ягоды - черника, малина
  • темный шоколад (с содержанием какао 70%+)
  • зеленый чай

Регулярное питание

Пропуски приемов пищи только замедляют обмен веществ. Ешьте небольшими порциями каждые 3-4 часа.

После 40 лет уровень энергии снижается, а гормоны выходят из строя. Вес может немного увеличиться, напряженный график и проблемы на работе могут усилить стресс и беспокойство, а также повлиять на качество сна.

 

Ранее мы сообщали о 5 продуктах, которые улучшают концентрацию и умственные способности.

Также мы писали, как не поправиться во время зимних праздников.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт Good food.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОрганизмЗдоровье