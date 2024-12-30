Включите эти 5 привычек в жизнь после 40 лет, чтобы организм был здоровым

После 40 лет организм человека испытывает значительные изменения и требует особого внимания. Нутрициолог рассказала, какие проблемы могут возникнуть со здоровьем и как их избежать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 5 изменениях, которые должны произойти в жизни человека.
По словам нутрициолога Елены Костюк, после 40 лет организм претерпевает значительные изменения:
Если не обратить внимание на эти изменения, можно столкнуться с рядом проблем:
Правильный баланс макроэлементов
Не нужно голодать, но пища должна быть сбалансированной.
Белки помогают сохранять мышцы и ускоряют метаболизм. Тогда как здоровые жиры поддерживают гормональное здоровье и дают энергию.
Медленные углеводы стабилизируют уровень сахара в крови.
Больше движения
После 40 важно не только заниматься спортом, но и оставаться активной в течение дня.
Нужно проходить 10 000 шагов ежедневно и включить силовые тренировки для поддержания мышечной массы.
Йога или пилатес полезны для гибкости и снятия стресса.
Контроль дефицитов
Организм может сигнализировать о недостатке витаминов такими симптомами:
Антиоксиданты - ключ к молодости
Продукты, богатые антиоксидантами, помогают бороться с преждевременным старением. К ним относятся:
Регулярное питание
Пропуски приемов пищи только замедляют обмен веществ. Ешьте небольшими порциями каждые 3-4 часа.
После 40 лет уровень энергии снижается, а гормоны выходят из строя. Вес может немного увеличиться, напряженный график и проблемы на работе могут усилить стресс и беспокойство, а также повлиять на качество сна.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт Good food.