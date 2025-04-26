Включіть в раціон ці три продукти, щоб уникнути серцевого нападу

Серцевий напад є однією з головних причин смерті у світі. Правильне харчування може стати природним щитом для нашої серцево-судинної системи.

Які продукти треба їсти, щоб не сталося серцевого нападу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Чим небезпечний занадто високий рівень ЛПНЩ, який зазвичай називають "поганим холестерином"?

Холестерин ЛПНЩ, який зазвичай називають "поганим холестерином", є ліпопротеїном низької щільності. Його функція полягає в транспортуванні молекул холестерину з печінки до клітин організму, де, серед іншого, використовується холестерин для вироблення гормонів.

Проблема виникає, коли концентрація ліпопротеїнів низької щільності в крові занадто висока. Надмірна кількість ЛПНЩ призводить до відкладення холестерину на стінках кровоносних судин, що з часом створює так звані атеросклеротичні бляшки.

Звуження артерій, викликане відкладенням відкладень холестерину ЛПНЩ, призводить до обмеження кровотоку в судинах. В результаті такі органи, як серце і мозок, отримують менше кисню і поживних речовин, що порушує їх нормальне функціонування. Цей стан значно підвищує ризик серйозних серцево-судинних інцидентів, таких як: інфаркт, інсульт, ішемічна хвороба серця (ішемічна хвороба серця).

Які продукти треба їсти від серцевого нападу?

За словами ендокринолога Франсіско Розеро, регулярне вживання бобових може справді знизити рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ), який відповідає за утворення атеросклеротичних бляшок і підвищує ризик серцевого нападу. І все це завдяки клітковині, рослинному білку і цілому ряду мікроелементів, які містяться в бобових.

Вживання квасолі, сочевиці, нуту або будь-яких бобових позитивно впливає на ліпідний профіль, знижуючи значення щільності ЛПНЩ і покращуючи значення тригліцеридів і ЛПВЩ, тобто хорошого холестерину. Це призводить до зниження ризику серцево-судинних захворювань, стверджує експерт.

Спеціаліст рекомендує пацієнтам включити в протиінфарктну дієту трохи квасолі. Наукові дослідження показують, що вони допомагають знизити рівень глюкози. Вони містять ферменти або біологічно активні інгредієнти, які інгібують альфа-амілазу (фермент, який розщеплює вуглеводи, спричиняючи прискорене підвищення рівня глюкози).

Ендокринолог стверджує, що сочевиця також може мати надзвичайно сильний протизапальний ефект. Порівняно з іншими бобовими, вона має найвищий вміст крохмалю та нерозчинних харчових волокон, а також велику кількість пребіотичних вуглеводів, які підтримують мікробіоту кишечника.

За словами експерта Франциско Розеро, споживання 60 грамів бобових, таких як квасоля, сочевиця, нут, може принести значну користь для здоров’я. Регулярне вживання бобових пов'язане зі зниженням ризику серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Включення в раціон квасолі або сочевиці не означає повної відмови від м’яса. Це більше стосується свідомого балансу.