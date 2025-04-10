Ці дві помилки в харчуванні роблять кров густою: від чого треба терміново відмовитись

Стан крові безпосередньо впливає на роботу всього організму, особливо серцево-судинної системи. "Густа" кров, або кров з підвищеною в'язкістю, гірше циркулює судинами, що збільшує ризик утворення тромбів, інфарктів та інсультів.

Хоча причини такого стану можуть бути різними, лікарі та дієтологи все частіше вказують на прямий зв'язок зі стилем харчування. Виявляється, дві поширені харчові помилки можуть суттєво сприяти згущенню крові.

Помилка №1: Недостатнє споживання рідини

Вода - це основа плазми крові. Коли організм зневоднений, об'єм рідкої частини крові зменшується, а концентрація клітин крові (еритроцитів, тромбоцитів) та білків зростає. Це безпосередньо призводить до підвищення в'язкості крові. Багато людей не випивають денну норму рідини, обмежуючись кавою чи солодкими напоями, які можуть навіть посилювати зневоднення через сечогінний або осмотичний ефект.

Намагайтеся випивати щонайменше 1,5-2 літри чистої негазованої води протягом дня. Ця норма є усередненою і може змінюватися залежно від ваги, рівня активності та кліматичних умов. Додатковими джерелами рідини можуть бути трав'яні чаї без цукру, несолодкі компоти, а також фрукти та овочі з високим вмістом води (огірки, кавуни, селера). Важливо пити рівномірно протягом дня, не чекаючи на відчуття сильної спраги, яка вже є сигналом про зневоднення.

Помилка №2: Надлишок насичених жирів, трансжирів та простих вуглеводів

Незбалансоване харчування, багате на шкідливі жири та цукор, негативно впливає на стан судин та реологічні властивості крові.

Насичені жири та трансжири

Містяться у великій кількості в жирному м'ясі, ковбасних виробах, вершковому маслі, маргарині, фастфуді та багатьох кондитерських виробах. Вони сприяють підвищенню рівня "поганого" холестерину (ЛПНЩ), утворенню атеросклеротичних бляшок на стінках судин та можуть провокувати запальні процеси, що опосередковано впливає на в'язкість крові.

Прості вуглеводи та цукор

Надмірне споживання цукру, солодощів, випічки з білого борошна, солодких газованих напоїв призводить до різких коливань рівня глюкози в крові. Це може сприяти запаленню, пошкодженню ендотелію (внутрішньої оболонки судин) та негативно впливати на ліпідний профіль крові, що також може робити її густішою.

Як виправити

Зменшіть споживання продуктів з високим вмістом насичених та трансжирів. Віддавайте перевагу нежирним сортам м'яса та риби, птиці без шкіри. Включайте в раціон корисні ненасичені жири: оливкову олію, авокадо, горіхи, насіння. Обмежте споживання цукру та продуктів з білого борошна. Основу раціону мають складати цільнозернові продукти, овочі, фрукти та бобові, багаті на клітковину, яка допомагає нормалізувати рівень холестерину та цукру в крові.

Густа кров - це не самостійний діагноз, а стан, що підвищує ризики серцево-судинних захворювань. Якщо у вас є підозри або фактори ризику (спадковість, зайва вага, куріння, малорухливий спосіб життя), обов'язково зверніться до лікаря.

Тільки фахівець може провести необхідні обстеження (наприклад, коагулограму) та дати індивідуальні рекомендації щодо корекції способу життя та харчування, а за потреби – призначити лікування. Прості зміни у щоденному раціоні можуть стати важливим кроком до збереження здоров'я ваших судин та серця.