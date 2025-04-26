Включите в рацион эти три продукта, чтобы избежать сердечного приступа

Сердечный приступ является одной из главных причин смерти в мире. Правильное питание может стать естественным щитом для нашей сердечно-сосудистой системы.

Какие продукты надо есть, чтобы не случилось сердечного приступа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Чем опасен слишком высокий уровень ЛПНП, который обычно называют "плохим холестерином"?

Холестерин ЛПНП, который обычно называют "плохим холестерином", является липопротеином низкой плотности. Его функция заключается в транспортировке молекул холестерина из печени в клетки организма, где, среди прочего, используется холестерин для выработки гормонов.

Проблема возникает, когда концентрация липопротеинов низкой плотности в крови слишком высока. Избыточное количество ЛПНП приводит к отложению холестерина на стенках кровеносных сосудов, что со временем создает так называемые атеросклеротические бляшки.

Сужение артерий, вызванное отложением отложений холестерина ЛПНП, приводит к ограничению кровотока в сосудах. В результате такие органы, как сердце и мозг, получают меньше кислорода и питательных веществ, что нарушает их нормальное функционирование. Это состояние значительно повышает риск серьезных сердечно-сосудистых инцидентов, таких как: инфаркт, инсульт, ишемическая болезнь сердца (ишемическая болезнь сердца).

Какие продукты надо есть от сердечного приступа?

По словам эндокринолога Франсиско Розеро, регулярное употребление бобовых может действительно снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), который отвечает за образование атеросклеротических бляшек и повышает риск сердечного приступа. И все это благодаря клетчатке, растительному белку и целому ряду микроэлементов, которые содержатся в бобовых.

Употребление фасоли, чечевицы, нута или любых бобовых положительно влияет на липидный профиль, снижая значение плотности ЛПНП и улучшая значение триглицеридов и ЛПВП, то есть хорошего холестерина. Это приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, утверждает эксперт.

Специалист рекомендует пациентам включить в противоинфарктную диету немного фасоли. Научные исследования показывают, что они помогают снизить уровень глюкозы. Они содержат ферменты или биологически активные ингредиенты, которые ингибируют альфа-амилазу (фермент, который расщепляет углеводы, вызывая ускоренное повышение уровня глюкозы).

Эндокринолог утверждает, что чечевица также может иметь чрезвычайно сильный противовоспалительный эффект. По сравнению с другими бобовыми, она имеет самое высокое содержание крахмала и нерастворимых пищевых волокон, а также большое количество пребиотических углеводов, которые поддерживают микробиоту кишечника.

По словам эксперта Франциско Розеро, потребление 60 граммов бобовых, таких как фасоль, чечевица, нут, может принести значительную пользу для здоровья. Регулярное употребление бобовых связано со снижением риска сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Включение в рацион фасоли или чечевицы не означает полного отказа от мяса. Это больше касается сознательного баланса.