"Включили романтику": у Львові під час концерту зникло світло, але музиканти продовжили грати

Зокрема, попри тотальну темряву, музиканти взяли ліхтарики та продовжили виступ.

Ліхтарі артисти встановили над пюпітрами, щоб було видно ноти.

"Ми не розгубилися й одразу включили романтику. Комплекти ліхтарів були готові. Ворогу не вдалося зіпсувати наш концерт", - прокоментував заступник директора Львівської органної зали Тарас Демко у Facebook.

У Львівському органному залі під час концерту зникло світло (city-adm.lviv.ua)

У коментарях користувачі в захваті від атмосфери, яку зробили музиканти: