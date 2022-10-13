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"Включили романтику": у Львові під час концерту зникло світло, але музиканти продовжили грати

Під час концерту у Львові зникло світло (facebook.com/lvivukr)
Автор: Тетяна Самарук

У Львівській органній залі під час концерту симфонічного оркестру Луганської філармонії раптово зникло світло. Перебої з електропостачанням пов'язані з ракетними ударами російських окупантів по критичній інфраструктурі міста.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Зокрема, попри тотальну темряву, музиканти взяли ліхтарики та продовжили виступ.

Ліхтарі артисти встановили над пюпітрами, щоб було видно ноти.

"Ми не розгубилися й одразу включили романтику. Комплекти ліхтарів були готові. Ворогу не вдалося зіпсувати наш концерт", - прокоментував заступник директора Львівської органної зали Тарас Демко у Facebook.

У Львівському органному залі під час концерту зникло світло (city-adm.lviv.ua)

У коментарях користувачі в захваті від атмосфери, яку зробили музиканти:

  • Це дуже цікавий формат. Думаю, атмосфера була особливо переможною;
  • Поява світла навіть трохи зіпсувала атмосферу;
  • Вау! Спробуйте це на постійній основі;
  • Не зіпсували, а урізноманітнили;
  • Шкодую, що там не була;
  • Неймовірно.

Раніше ми повідомляли, що робити у випадку знеструмлення, і як підготуватися до ймовірного "блекауту".

Також ми писали, що обов'язково повинен зробити кожен в разі відключення електроенергії.

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Львівконцерт