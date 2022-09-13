Что обязательно нужно сделать в случае отключения электроэнергии: это важно знать

В любое время суток электроприборы в доме всегда включены. Перебои электроэнергии могут сильно повлиять на приборы. Поэтому для защиты устройств важно вынимать их из розетки.

Зачем вынимать электроприборы из розетки

В случае отключения электроэнергии устройства, такие как телевизор и компьютер могут выйти из строя или даже стать причиной короткого замыкания. Поэтому, когда электрический ток прекращается, первое, что нужно сделать, это выключить все приборы, которые есть у вас дома.

Кроме того, несмотря на то, что большие приборы, такие как холодильник или морозильная камера, более устойчивы к перепадам напряжения, все же желательно выключить их из розетки в случае отключения электроэнергии.

Также не рекомендуется включать бытовую технику сразу после восстановления электроснабжения. По словам экспертов, после восстановления электричества необходимо подождать не менее двух минут, чтобы включить телевизор или компьютер. Для некоторых бытовых приборов, таких как холодильник, подождите еще несколько минут, чтобы включить его снова.

Какие электроприборы нельзя оставлять включенными

Телевизор

Он во время работы потребляет 186 Вт. В спящем режиме они используют 3,06 Вт. Выключенный, но все еще подключенный телевизор потребляет 2,88 Вт.

Настольный компьютер

Когда он включен и полностью используется, то потребляет 74 Вт. В режиме ожидания 21 Вт, а когда он выключен, но подключен к сети - В 2,84.

Зарядка к телефону

Во время зарядки смартфон зарядное устройство потребляет от 2 до 3 Вт, но когда он остается подключенным к сети без подключения к мобильному телефону, это составляет 0,26 В.

Принтер

В режиме сна он потребляет в среднем 5 Вт/год.

Сканер

При полном использовании потребляет 9,6 Вт. Если он подключен к сети и не используется, то потребляет 2,48 Вт.

Микроволновка

Во время работы она потребляет 1433 Вт. Однако, если вы оставите дверцу открытой, и она все еще будет подключена к сети, то будет потреблять 25,79 Вт.