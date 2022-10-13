"Включили романтику": во Львове во время концерта исчез свет, но музыканты продолжили играть

Во Львовском органном зале во время концерта симфонического оркестра Луганской филармонии внезапно пропал свет. Перебои с электроснабжением связаны с ракетными ударами российских оккупантов по критической инфраструктуре города.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
В частности, несмотря на тотальную тьму, музыканты взяли фонарики и продолжили выступление.
Фонари артисты установили над пюпитрами, чтобы были видны ноты.
"Мы не растерялись и сразу включили романтику. Комплекты фонарей были готовы. Врагу не удалось испортить наш концерт", - прокомментировал заместитель директора Львовского органного зала Тарас Демко в Facebook.
В комментариях пользователи в восторге от атмосферы, которую сделали музыканты:
Ранее мы сообщали, что делать в случае обесточивания, и как подготовиться к вероятному "блэкауту".
Также мы писали, что обязательно должен сделать каждый в случае отключения электроэнергии.