"Включили романтику": во Львове во время концерта исчез свет, но музыканты продолжили играть

В частности, несмотря на тотальную тьму, музыканты взяли фонарики и продолжили выступление.

Фонари артисты установили над пюпитрами, чтобы были видны ноты.

"Мы не растерялись и сразу включили романтику. Комплекты фонарей были готовы. Врагу не удалось испортить наш концерт", - прокомментировал заместитель директора Львовского органного зала Тарас Демко в Facebook.

Во Львовском органном зале во время концерта исчез свет (city-adm.lviv.ua)

В комментариях пользователи в восторге от атмосферы, которую сделали музыканты: