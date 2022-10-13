"Включили романтику": у Львові під час концерту зникло світло, але музиканти продовжили грати

У Львівській органній залі під час концерту симфонічного оркестру Луганської філармонії раптово зникло світло. Перебої з електропостачанням пов'язані з ракетними ударами російських окупантів по критичній інфраструктурі міста.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Зокрема, попри тотальну темряву, музиканти взяли ліхтарики та продовжили виступ.

Ліхтарі артисти встановили над пюпітрами, щоб було видно ноти.

"Ми не розгубилися й одразу включили романтику. Комплекти ліхтарів були готові. Ворогу не вдалося зіпсувати наш концерт", - прокоментував заступник директора Львівської органної зали Тарас Демко у Facebook.

У Львівському органному залі під час концерту зникло світло (city-adm.lviv.ua)

У коментарях користувачі в захваті від атмосфери, яку зробили музиканти: