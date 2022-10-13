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"Включили романтику": во Львове во время концерта исчез свет, но музыканты продолжили играть

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Львов, Четверг 13 октября 2022 09:55
"Включили романтику": во Львове во время концерта исчез свет, но музыканты продолжили играть Во время концерта во Львове пропал свет (facebook.com/lvivukr)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львовском органном зале во время концерта симфонического оркестра Луганской филармонии внезапно пропал свет. Перебои с электроснабжением связаны с ракетными ударами российских оккупантов по критической инфраструктуре города.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В частности, несмотря на тотальную тьму, музыканты взяли фонарики и продолжили выступление.

Фонари артисты установили над пюпитрами, чтобы были видны ноты.

"Мы не растерялись и сразу включили романтику. Комплекты фонарей были готовы. Врагу не удалось испортить наш концерт", - прокомментировал заместитель директора Львовского органного зала Тарас Демко в Facebook.

&quot;Включили романтику&quot;: во Львове во время концерта исчез свет, но музыканты продолжили играть&quot;Включили романтику&quot;: во Львове во время концерта исчез свет, но музыканты продолжили игратьВо Львовском органном зале во время концерта исчез свет (city-adm.lviv.ua)

В комментариях пользователи в восторге от атмосферы, которую сделали музыканты:

  • Это очень интересный формат. Думаю, атмосфера была особенно победоносной;
  • Появление света даже немного испортило атмосферу;
  • Вау! Попытайтесь это на постоянной основе;
  • Не испортили, а разнообразили;
  • Жалею, что там не была;
  • Невероятно.

Ранее мы сообщали, что делать в случае обесточивания, и как подготовиться к вероятному "блэкауту".

Также мы писали, что обязательно должен сделать каждый в случае отключения электроэнергии.

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Львов концерт