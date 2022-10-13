"Включили романтику": во Львове во время концерта исчез свет, но музыканты продолжили играть
Во Львовском органном зале во время концерта симфонического оркестра Луганской филармонии внезапно пропал свет. Перебои с электроснабжением связаны с ракетными ударами российских оккупантов по критической инфраструктуре города.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
В частности, несмотря на тотальную тьму, музыканты взяли фонарики и продолжили выступление.
Фонари артисты установили над пюпитрами, чтобы были видны ноты.
"Мы не растерялись и сразу включили романтику. Комплекты фонарей были готовы. Врагу не удалось испортить наш концерт", - прокомментировал заместитель директора Львовского органного зала Тарас Демко в Facebook.
Во Львовском органном зале во время концерта исчез свет (city-adm.lviv.ua)
В комментариях пользователи в восторге от атмосферы, которую сделали музыканты:
- Это очень интересный формат. Думаю, атмосфера была особенно победоносной;
- Появление света даже немного испортило атмосферу;
- Вау! Попытайтесь это на постоянной основе;
- Не испортили, а разнообразили;
- Жалею, что там не была;
- Невероятно.
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