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Включен в Зал боксерской славы: погиб экс-чемпион мира в четырех весовых категориях

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 20:49
Включен в Зал боксерской славы: погиб экс-чемпион мира в четырех весовых категориях
Пернелл Уитакер погиб в ДТП (Getty Images)

На счету у известного боксера множество наград и побед

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, известный американский боксер Пернелл Уитакер погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает издание World Boxing News со ссылкой на сына спортсмена.

Сообщается, что 55-летний Пернелл Уитакер был сбит автомобилем в его родном городе Норфолк, штат Вирджиния, США. Спортсмен умер на месте ДТП от полученных ран. Виновник аварии остался на месте до приезда полиции и пообещал содействовать в расследовании.

Пернелл Уитакер родился 2 января 1964 года. В боксе дебютировал в 1984 году – он стал чемпионом Олимпийских игр в Лос-Анжелесе. За годы своей карьеры он стал профи и чемпионом в четырех весовых категориях.

Включен в Зал боксерской славы: погиб экс-чемпион мира в четырех весовых категориях

Пернелл Уитакер погиб в ДТП (Getty Images)

В 1990 году завоевал титул Абсолютного чемпиона мира. В 2002 году журнал "Ринг" включил его в список 100 лучших боксеров за последние 80 лет и поставил его на почетное, 10 место. Также он был включен в Зал боксерской славы и считался одним из лучших боксеров, которые действуют в оборонительной манере.

В 2001 году Уитакер завершил свою карьеру после нескольких проигрышей и перешел на работу тренером.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Международной ассоциации бокса ушел в отставку.

А также рассказывали о том, что Украина завоевала золотую медаль по боксу на Европейских играх.

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