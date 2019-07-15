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Президент Международной ассоциации бокса ушел в отставку

Новости » Спорт    15.07.2019 - 17:15
Президент Международной ассоциации бокса ушел в отставку
Фото: Гафур Рахимов (aiba.org)

Ранее МОК лишил организацию статуса признания

Глава Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов объявил о сложении полномочий. Его заявление опубликовано пресс-службой организации.

Ранее он временно сложил с себя полномочия - исполняющим обязанности президента стал глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан.

Рахимов был избран главой AIBA 2 ноября 2018 года на конгрессе в Москве. Из 134 стран за него проголосовали 86.

При этом функционера подозревают в связях с международными преступными организациями, но он отвергает эти обвинения. Из-за этого Рахимова несколько раз не пускали на Олимпийские игры в разных странах.

В конце ноября 2018 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) инициировал расследование в отношении AIBA, вследствие чего была заморожена подготовка соревнований по боксу в рамках Олимпиады в Токио 2020 года.

В июне 2019 года МОК лишил AIBA статуса признания. Восстановление прав ассоциации бокса может произойти только после Олимпиады-2020. 

 

Напомним, украинский боксер Александр Усик призвал президента МОК сохранить бокс в олимпийской программе.

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