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Включений в Зал боксерської слави: загинув екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях

STYLERЖиття    15.07.2019 - 20:49
Включений в Зал боксерської слави: загинув екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях
Пернелл Вітакер загинув у ДТП (Getty Images)

На рахунку у відомого боксера безліч нагород і перемог

Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях, відомий американський боксер Пернелл Вітакер загинув в результаті нещасного випадку. Про це повідомляє видання World Boxing News з посиланням на сина спортсмена.

Повідомляється, що 55-річний Пернелл Вітакер був збитий автомобілем в його рідному місті Норфолк, штат Вірджинія, США. Спортсмен помер на місці ДТП від отриманих ран. Винуватець аварії залишився на місці до приїзду поліції і пообіцяв сприяти в розслідуванні.

Пернелл Вітакер народився 2 січня 1964 року. В боксі дебютував у 1984 році - він став чемпіоном Олімпійських ігор в Лос-Анжелесі. За роки своєї кар'єри він став профі і чемпіоном в чотирьох вагових категоріях.

Включений в Зал боксерської слави: загинув екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях

Пернелл Вітакер загинув у ДТП (Getty Images)

У 1990 році завоював титул Абсолютного чемпіона світу. У 2002 році журнал "Ринг" включив його в список 100 кращих боксерів за останні 80 років і поставив його на почесне, 10 місце. Також він був включений в Зал боксерської слави і вважався одним з кращих боксерів, які діють в оборонній манері.

У 2001 році Уітакер завершив свою кар'єру після кількох поразок і перейшов на роботу тренером.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що президент Міжнародної асоціації боксу пішов у відставку.

А також розповідали про те, що Україна завоювала золоту медаль з боксу на Європейських іграх.

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