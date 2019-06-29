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Украина завоевала золотую медаль по боксу на Европейских играх

Новости » Спорт    29.06.2019 - 21:14
Украина завоевала золотую медаль по боксу на Европейских играх
Фото: Виктор Вихрист (twitter.com/OlympicUA)

Виктор Вихрист победил со счетом 4:1

Украинский боксер Виктор Вихрист, который выступает в весовой категории свыше 91 кг, принес Украине золотую медаль на II Европейских играх в Минске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины Facebook.

В финальном поединке украинскому боксеру противостоял Мураду Алиев, который представлял Францию. Вихрист победил со счетом 4:1, при этом арбитру пришлось остановить бой в третьем раунде из-за рассечения у украинского боксера.

После этой победы Украина в общем зачете имеет 37 медалей, среди которых 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина завоевала две медали по борьбе на Европейских играх. В весовой категории до 53 кг украинка встретилась с София Маттссон из Швеции и завоевала звание вице-чемпионки II Европейских игр Минск-2019, еще одну медаль на счету украинских представителей вольной борьбы одержал Гор Оганнесян.

Напомним, что Украина завоевала второе "серебро" в гребле на Европейских играх. Результат 3:41.692 обеспечил преимущество наших спортсменов над российскими гребцами Ильей Первухіним и Кириллом Шамшуріним (3:42.547), возглавили медальную тройку каноисты из Румынии Виктор Махалакі и Кирила Каталин, которые показали время 3:40.919.

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