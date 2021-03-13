Визиты были кое-где шоком: в Украине начали проверку семейных врачей

На фоне пандемии коронавируса врачи стали работать больше, получать больше, но качество предоставляемых услуг снизилось. Национальная служба здоровья решила проверить работу медиков, чтобы улучшить "проседающие" показатели. Среди частых нарушений, которые были обнаружены при первых проверках, – несоответствия в графике работы врачей, рассказал глава НСЗУ Андрей Виленский.

С его слов, работа семейных врачей будет отслеживаться с помощью цифровых инструментов, включая анализ статистики посещений, а также выездов по адресу пациента. По данным Виленского, первые визиты НСЗУ в медицинские учреждения стали шоком для администрации и самих врачей.

"Первые организованные визиты были кое-где шоком для заведений, они были удивлены, что все видно. Когда мы приезжаем, а безбарьерного входа для пациентов нет. Он должен видеть всю информацию на видном месте, чтобы понять, какой график работы медучреждения, а этого нет. Медпомощь не предоставляется непрерывно, а час в день, потому что врач так решил. И мы не говорим сейчас о медицинские вещи, пока что – об организационных", – сказал Виленский.

Чиновник также уточняет, что в случае выявления нарушений в НСЗУ предусмотрены жесткие меры – прекращение выплат и расторжение договора.

При этом если жители больших городов могут выбрать как среди государственных, так и среди частных клиник, то в селах в большинстве случаев альтернативы нет. По словам Виленского, НСЗУ будет реагировать на возможные выявленные нарушения иначе, например, накладывая санкции. Он также добавил, что "период адаптации к новым правилам игры для семейной медицины завершается".

"Поэтому есть другие инструменты, зафиксированные в договоре: план выявления и устранения недостатков, штрафные санкции, если недостатки не устранены. Это кропотливая работа, но мы готовы. И готовы публиковать эту информацию, чтобы люди были в курсе того, что происходит", – добавил глава НСЗУ.