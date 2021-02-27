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Бесплатные анализы в Украине: какие из них входят в обязательный пакет услуг

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 14:16
Бесплатные анализы в Украине: какие из них входят в обязательный пакет услуг Анализы в Украине можно сдать бесплатно (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине можно получить бесплатно медицинские услуги, которые входят в Программу медицинских гарантий. В эту программу входят анализы, которые в поликлиниках и лабораторных центрах делают исключительно по электронному направлению семейного врача и бесплатно.

Какие именно анализы делают в Украине бесплатно, перечислили на Урядовом портале.

Отдельного пакета с анализами нет, но большинство из них входят в другие пакеты медицинских гарантий. Например, в пакет бесплатной первичной медицинской помощи или в пакет амбулаторной помощи.

Каждый пациент, который заключил договор с семейным врачом, имеет право на бесплатный, гарантированный государством, список медицинских услуг в первичной цепочке. Список всех услуг, которые входят в пакет первичной медицинской помощи, четко установлены и утверждены приказом Минздрава №504.

Какие анализы в Украине можно сделать бесплатно:

  • Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой
  • Общий анализ мочи
  • Общий анализ на холестерин
  • Анализ на глюкозу в крови
  • Тест на беременность
  • Тест на тропинин
  • Тест на Вич-инфекцию
  • Тест на вирусные гепатиты
  • Тест на обнаружение антигена SARS-CoV-2

Чтобы сделать эти анализы, пациенту достаточно обратиться к своему семейному врачу и получить направление в лабораторию.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минздрав опубликовал интерактивную карту мест, где можно бесплатно сдать тест на COVID-19.

А также рассказывали о том, что обследование сердца в Украине можно сделать бесплатно – что доступно.

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