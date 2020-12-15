Медики массово требуют повысить зарплаты, иначе - забастовка

Фото: медицинский работник (РБК-Украина)

Врачи требуют от депутатов повышения зарплат

Представители медицинской отрасли Украины массово присылают видеообращения с требованием к власти выполнить обещания и поднять зарплаты. В случае отказа врачи обещают устроить национальную забастовку.

Врачи требуют от депутатов повышения зарплат. По этой же причине медики начали национальный флешмоб #врятуйлікаря

На видео врачи говорят, что их зарплаты 7 000, 8 000, 6 000 гривен и они настолько устали, что не стесняются говорить, что денег нет даже на еду.

"Мой должностной оклад - 5385 гривен. С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы как народные депутаты будете заботиться о будущем нашей страны, о том, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, на ваше человечное отношение к медицинским работникам”, - говорит в одном из видео врач детской противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов.

Если завтра Верховная рада проголосует за бюджет, в котором проигнорированы интересы медиков, - врачи не исключают выход на национальную забастовку.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов обратился с видеообращением к народным депутатам, в котором призвал парламентариев существенно повысить зарплаты медиков в 2021 году.