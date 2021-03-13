Візити були подекуди шоком: в Україні розпочали перевірку сімейних лікарів

На тлі пандемії коронавірусу лікарі стали працювати більше, отримувати більше, але якість надаваних послуг знизилася. Національна служба здоров'я вирішила перевірити роботу медиків, щоб поліпшити "просідаючі" показники. Серед частих порушень, які були виявлені при перших перевірках, – невідповідності у графіку роботи лікарів, розповів голова НСЗУ Андрій Віленський.

З його слів, робота сімейних лікарів буде відстежуватися за допомогою цифрових інструментів, включаючи аналіз статистики відвідувань, а також виїздів за адресою пацієнта. За даними Віленського, перші візити НСЗУ в медичні установи стали шоком для адміністрації та самих лікарів.

"Перші організовані візити були подекуди шоком для закладів, вони були здивовані, що все видно. Коли ми приїжджаємо, а безбар'єрного входу для пацієнтів немає. Він повинен бачити всю інформацію на видному місці, щоб зрозуміти, який графік роботи медустанови, а цього немає. Медична допомога не надається безперервно, а година в день, тому що лікар так вирішив. І ми не говоримо зараз про медичні речі, поки що – про організаційні", – сказав Віленський.

Чиновник також уточнює, що в разі виявлення порушень в НСЗУ передбачені жорсткі міри – припинення виплат та розірвання договору.

При цьому якщо жителі великих міст можуть обрати як серед державних, так і серед приватних клінік, то в селах в більшості випадків альтернативи немає. За словами Віленського, НСЗУ буде реагувати на можливі виявлені порушення інакше, наприклад, накладаючи санкції. Він також додав, що "період адаптації до нових правил гри для сімейної медицини завершується".

"Тому є інші інструменти, зафіксовані в договорі: план виявлення та усунення недоліків, штрафні санкції, якщо недоліки не усунені. Це копітка робота, але ми готові. І готові публікувати цю інформацію, щоб люди були в курсі того, що відбувається", – додав глава НСЗУ.