Вижив після 23 поранень і заново вчиться ходити: героїчна історія українського нацгвардійця (фото та відео)
Боєць батальйону "Донбас" 15 Слов'янського полку НГУ Ігор на позивний "Вольф" отримав 23 поранення під час виконання завдань, проте вижив і сьогодні продовжує боротьбу за своє життя, проходячи реабілітацію.
Героїчну історію військового розповіли на сайті НГУ.
Нацгвардієць Ігор на позивний Вольф почав військову службу у 2014 році. Трохи пізніше він проходив службу в десантних військах, а у 2018 році потрапив у батальйон спеціального призначення "Донбас" 15 Слов'янського полку Національної гвардії України.
16 лютого 2022 року Ігор із побратимами виїжджали на завдання до державного кордону, а після початку повномасштабної війни чоловік брав участь у боях у районах Кремінної, Яківлі, Дронівки, також у Харківській та Лиманській наступальних операціях.
Ігор "Вольф" бере участь у російсько-українській війні з 2014 року (фото: ngu.gov.ua)
"Ми висуваємось на виконання бойового наказу. Підрозділ рухався не колоною, а групами: перша - вичікувала, друга - була на маршруті розвідки, і в цей момент по дорозі був нанесений авіаудар противником і там з'явилася вирва велика. Наш бронеавтомобіль, перекинувся, потім БТРи застрягли праворуч. Наш рух зупинився, довелося допомагати витягати техніку, вже потім я дізнався, що нас "зчитав" Орлан-10 і саме він спровокував вогонь", - згадує спецпризначенець момент отримання поранення.
Через 10-15 хвилин по військових було завдано удару чотирма повними касетами. Тоді Вольф перебував поміж двох бронетранспортерів, де й отримав одразу 23 поранення.
Під час удару касетними снарядами військовий отримав 23 різних поранення (фото: ngu.gov.ua)
При цьому він не втратив свідомості та зміг самостійно перетягнути найнебезпечнішу перебиту артерію на стегні, що дало змогу зупинити кров.
Це сталося у жовтні 2022 року, коли українським військовим вдалося пробити крайню лінію оборони противника та витіснити його на кордон Донецької та Луганської областей.
Сьогодні Ігор перебуває в Києві під постійним наглядом лікарів.
"Я вдячний лікарям інституту, вони врятували мені ліву ногу, тому що від стегна до коліна була просто каша, а також ліву руку, були дуже травмовані кістки та м'язи", - каже Вольф.
До того ж Ігор не збирається залишати військову службу після одужання, адже хоче ділитися своїм бойовим досвідом із молодими нацгвардійцями.
Раніше ми писали про ще одного нацгвардійця, який виніс на собі пораненого побратима.
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